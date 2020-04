హైదరాబాద్: వైద్య సేవలందిస్తున్న సిబ్బందిపై దాడులను సహించేది లేదని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. గాంధీ ఆసుపత్రిలో వైద్యులపై దాడిని, నిజామాబాద్ లో వైద్య సిబ్బందిని అడ్డుకోవడాన్ని మంత్రి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ఘటనలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్టు ట్వీట్టర్ ద్వారా తెలిపారు. ఈ ఘటనలను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కెటిఆర్ తెలిపారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వారిని క్షమించేదని, వారు సామాజానికి భారమని మండిపడ్డారు.

వనపర్తిలో ఓ వ్యక్తిపై పలువురు పోలీసు సిబ్బంది భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు. తండ్రీకొడుకుని పోలీసులు కొట్టడంపై ఓ నెటిజన్ వీడియో తీసి కెటిఆర్‌కు ట్విట్‌ చేశారు. దాడి చేసిన సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశాడు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి కెటిఆర్ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా రాష్ట్ర హోంమంత్రి, మహేందర్‌రెడ్డిని కోరారు. ఇలాంటి చర్యలు సహించొద్దని డిజిపికి సూచించారు. పోలీసులు ఎంతో కష్టపడి సమర్థంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలాంటి కొన్ని ఘటనలు సరైంది కాదని, కొంతమంది ప్రవర్తన వల్ల మిగితా వారి శ్రమంతా వృథాఅవుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

Minister KTR Condemns attack on Gandhi hospital doctor

Dear HM Mahmood Ali Saab & @TelanganaDGP Garu, this attitude of police is unacceptable in ANY circumstances

Request you to take the strictest action on incidents such as this

All the exceptionally good work of thousands of policemen is undone by erratic behaviour of few https://t.co/CaOAU9ercw

— KTR (@KTRTRS) April 2, 2020