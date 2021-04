హైదరాబాద్: టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఐటి, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ కు కరోనా వైరస్ సోకింది. జలుబు, జ్వరం ఉండడంతో కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా పాజిటివ్ వచ్చిందని కెటిఆర్ తన ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు. స్వల్ప లక్షణాలు ఉండడంతో హోమ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉండి చికిత్స తీనుకుంటున్నానని తెలిపారు. తనని కలిసిన వారు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కెటిఆర్ సూచించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావుకు కరోనా వైరస్ సోకిన విషయం తెలిసిందే.

I’ve tested COVID positive with mild symptoms. Currently isolated at home

Those of you who have met me last few days, kindly follow the covid protocol, get tested & take care

— KTR (@KTRTRS) April 23, 2021