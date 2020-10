రాష్ట్ర ప్రజలకు మంత్రి కెటిఆర్ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటి, పురపాలక శాఖామంత్రి, టిఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విజయాలను చేకూర్చే విజయ దశమి పర్వదినాన ప్రజలంతా ఆనందంగా ఉండాలని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలంతా పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవాలనీ, అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఆయన ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లిని దర్శంచుకున్న ఎంపి కె. కేశవరావు కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మంత్రులు హ‌రీష్ రావు, ఎర్ర‌బెల్లి ద‌యాక‌ర్‌రావు, శ్రీనివాస్ గౌడ్‌, కొప్పుల ఈశ్వ‌ర్‌, స‌త్య‌వ‌తిరాథోడ్‌, ఎంఎల్ సి క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత‌తో పాటు ప‌లువురు నాయ‌కులు ద‌స‌రా శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.

I extended my warm greetings on the auspicious occasion of Dussehra. May god bless us all with good health and prosperity #HappyDussehra pic.twitter.com/siUnbbqsIQ

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) October 25, 2020