హైదరాబాద్‌ : ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించి, మంచి చేసే అభ్యర్థికే పట్టభద్రుల ఎంఎల్ సి ఎన్నికల్లో ఓటేసినట్టు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ఆదివారం ఆయన షేక్‌పేటలోని తహసీల్దార్‌ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్‌ కేంద్రంలో ఓటేశారు. రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్‌-మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంఎల్ సి పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో ప్రజలకు మంచి చేసే వారికే ఓటేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పట్టభద్రులు తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. గత ఎంఎల్ సి ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలో 39శాతమే పోలింగ్‌ జరిగిందని, ఈ సారి పోలింగ్‌ శాతం పెరగాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్యావంతులు ఓటింగ్‌ దూరంగా ఉంటారనే అపప్రదను దూరం చేసేందుకు పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటేయాలని ఆయన కోరారు. ఓటేసేందుకు ఇంటి నుంచి బయల్దేరే ముందు గ్యాస్ సిలిండర్ కు దండం పెట్టుకొని వచ్చానంటూ పెరిగిన సిలిండర్, ఇంధన ధరలపై కెటిఆర్ పరోక్ష విమర్శలు చేశారు.

Epic 😂

TRS Working President @KTRTRS garu says He humbly bowed and kept a Namaste to Gas Cylinder before he came and Voted ….

Just for Memory :

When BJP came into power Gas Cylinder was 414, now it is heading to Rs.1000 pic.twitter.com/7Ra87yNnYy

