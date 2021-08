అన్ని రంగాల్లో బహుముఖ అభివృద్ధి : మంత్రి కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : కెసిఆర్ పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో బహుముఖ అభివృద్ధి సాధిస్తుందని మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. మ‌ల‌క్‌పేట నియోజ‌క‌వ‌ర్గం పరిధిలోని పిల్లిగుడిసెల బ‌స్తీలో కొత్తగా నిర్మించిన 288 డ‌బుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను కెటిఆర్ శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గూడు లేని నిరుపేదల కోసమే డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. జంగంమెట్‌, బండ్ల‌గూడ‌, ఫారూఖ్‌న‌గ‌ర్‌లో డ‌బుల్ బెడ్రూం ఇళ్ల నిర్మాణం త్వరలోనే పూర్తి చేసి అర్హులైన పేదలకు ఇస్తామని ఆయన చెప్పారు. పిల్లిగుడిసెల బ‌స్తీలో ఒక‌ప్పుడు తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉండేదని, డ్రైనేజీ స‌రిగా లేక ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ప‌డేవారని, అయితే ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బందులు తొలిగిపోయాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. పిల్లిగుడిసెల బ‌స్తీలో బిల్డర్ ఇల్లు కట్టి ఉంటే, ఒక్కో ఇల్లు రూ.50 లక్షలకు పైగా ధర పలికేదని, అయితే నిరుపేదలు ఆత్మగౌరవంతో బతకాలన్న ఉద్దేశంతో సిఎం కెసిఆర్ డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను నిర్మించి పేదలకు ఇచ్చారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చంచల్ గూడ జైలును పిల్లిగుడిసెల బ‌స్తీ నుంచి తరలించాలని ఎమ్మెల్యే బలాల, ఎంపి అసదుద్దీన్ కెటిఆర్ ను కోరారు. చంచల్ గూడ జైలు తరలింపు విషయాన్ని సిఎం కెసిఆర్ దృష్టికి తీసుకెళుతానని కెటిఆర్ వారికి హామీ ఇచ్చారు.

Ministers @KTRTRS and @mahmoodalitrs inaugurated 288 units of 2 BHK Dignity Houses at Pilligudiselu, Saidabad, Hyderabad. MP @asadowaisi, MLA Ahmed Bin Abdullah Balala, Mayor @GadwalvijayaTRS, Dy Mayor @SrilathaMothe, and other dignitaries participated. pic.twitter.com/HuEcQgmTnC

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) August 28, 2021