హైద‌రాబాద్ : ఐటి ఉద్యోగుల‌ ట్రాఫిక్ క‌ష్టాలు తీరాయి. కూకట్‌పల్లి-హైటెక్‌సిటీ మధ్య నిర్మించిన రోడ్ అండ‌ర్ బ్రిడ్జి(ఆర్‌యూబీ)ని మంత్రి కేటీఆర్‌ సోమవారం ప్రారంభించారు. వ్యూహాత్మక రహదారుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు (ఎస్‌ఆర్డీపీ)లో భాగంగా ఈ ఆర్‌యూబీని నిర్మించినట్టు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. రూ.66.59 కోట్ల వ్యయంతో 410 మీటర్ల పొడవు, 20.60 మీటర్ల వెడల్పుతో దీనిని నిర్మించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ఆర్‌యూబీ అందుబాటులోకి రావ‌డంతో కూకట్‌పల్లి-హైటెక్‌సిటీ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు శాశ్వతంగా తొలగిపోయాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఆర్‌యూబీ నిర్మాణానికి ముందు శేరిలింగంపల్లి నుంచి వచ్చే వరదనీరు ఈ బ్రిడ్జి కింద నుంచే ప్రవహించేది. దీంతో ఈ మార్గంలో పూర్తిగా రాకపోకలు నిలిచిపోయేవి. వరదనీటిని అక్కడే నిల్వ చేసేందుకు బ్రిడ్జి కింద పెద్ద సంపును నిర్మించారు. అందులోని నీటిని మూసాపేట సర్కిల్‌లో హరితహారం మొక్కలకు అందిస్తున్నారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో మంత్రి మ‌ల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే మాధ‌వరం కృష్ణారావు, హైదరాబాద్ మేయ‌ర్ గ‌ద్వాల్ విజ‌య‌ల‌క్ష్మి, డిప్యూటీ మేయ‌ర్ శ్రీల‌త రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

