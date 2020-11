దేశానికే తలమానికంగా తెలంగాణ : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌ను దేశానికే తలమానికంగా నిలపాలన్న లక్ష్యంతో సిఎం కెసిఆర్ పాలన చేస్తున్నారని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసి దేశంలోనే అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రంగా నిలిపేలా ముందుకు సాగుతున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. స‌న‌త్ న‌గ‌ర్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో రూ. 5 కోట్ల‌తో నిర్మించిన స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌ను శుక్రవారం కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌లో రెండు బ్యాడ్మింట‌న్ కోర్టులు, లేడీస్ జిమ్‌, యోగా హాల్‌, స్నూక‌ర్ రూమ్‌, క్యార‌మ్స్, జెంట్స్ జిమ్, టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుకునేందుకు స‌దుపాయాల‌ను క‌ల్పించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. సనత్ నగర్ నెహ్రూ పార్కులో థీమ్ పార్క్ నిర్మాణానికి కెటిఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు. బ‌ల్కంపేట‌లో రూ. 3.60 కోట్ల‌తో నిర్మించిన వైకుంఠ‌ధామాన్ని కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కెటిఆర్ మాట్లాడారు. మంత్రి త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్ యాద‌వ్ నాయకత్వంలో సనత్ నగర్ నియోజకవర్గం అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైద్య, విద్యతో పాటు అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధి సాధిస్తుందని కెటిఆర్ చెప్పారు. తెలంగాణ వస్తే విద్యుత్ తో పాటు అన్ని సమస్యలు ఉంటాయని సమైక్య పాలకులు రాష్ట్ర ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేశారని, అయితే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత విద్యుత్ కోతలు లేవని, తాగునీటి సమస్య లేదని, పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు బస్తీ దవఖానాలను ఏర్పాటు చేశామని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అర్హులైన వారికి డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను మంజూరు చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఇళ్ల స్థలాలు ఉండి పట్టాలు రానివారికి పట్టాలు ఇస్తామని కెటిఆర్ హామీ ఇచ్చారు.

Ministers @KTRTRS and @YadavTalasani inaugurated a Multi-purpose Sports Complex in Sanathnagar. The sports complex has facilities including two badminton courts, ladies gym, yoga hall, snooker room, carroms, gents gym, table tennis, changing rooms and toilets. pic.twitter.com/u0ITEdETVQ

