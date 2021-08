ఎస్టీపీల ద్వారా 40 శాతం మురికి నీరు శుద్ధి : కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : ఎస్టీపిల ద్వారా 40 శాతం మురికి నీటిని శుద్ధి చేయవచ్చని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. న‌గ‌రంలోని ఫ‌తేన‌గ‌ర్‌లో సీవ‌రేజ్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్‌కు కెటిఆర్ శంకుస్థాప‌న చేశారు. రూ. 317 కోట్ల‌తో 100 ఎంఎల్‌డీ సామ‌ర్థ్యంతో ఈ ప్లాంట్ నిర్మించనున్నారు. దీంతో పాటు రూ. 1280 కోట్ల‌తో 17 ఎస్టీపీలు నిర్మించ‌నున్నట్టు మంత్రి పేర్కొన్నారు. 17 ఎస్టీపీ కేంద్రాల్లో 376.5 ఎంఎల్‌డీల మురుగునీరు శుద్ధి చేస్తామ‌ని ఆయన వెల్లడించారు. హైద‌రాబాద్‌కు ప‌రిశ్ర‌మ‌లు, పెట్టుబ‌డులు త‌ర‌లివ‌స్తున్నాయని, ఉపాధి క‌ల్ప‌న పెద్ద ఎత్తున జ‌ర‌గుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. ప్ర‌తి ఏడాది ల‌క్ష‌ల మంది హైద‌రాబాద్‌కు వలస వ‌స్తున్నారని, ఈ క్రమంలో నగరానికి జన రద్దీ పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. ప్ర‌తి రోజు హైద‌రాబాద్‌లో 1,950 ఎంఎల్‌డీల మురికి నీరు ఉత్ప‌త్తి అవుతుందని, అందులో దాదాపు 90 నుంచి 94 శాతం మురికి నీరు గ్రావిటీ ద్వారా మూసీ న‌దిలోకి వెళ్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. మురికి నీరు మూసీ నుంచి కృష్ణా న‌ది, ఆ త‌ర్వాత స‌ముద్రంలో క‌లుస్తోందని, ఆ మురికి నీరును ట్రీట్‌మెంట్ చేసేందుకు సీవ‌రేజ్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్ల‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. గ‌తంలో భోల‌క్‌పూర్‌లో మంచి నీరు, మురికి నీరు లైన్లు క‌లిసిపోయి 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన చెప్పారు. భార‌త‌దేశంలో ఎక్క‌డా లేని విధంగా హైద‌రాబాద్‌లో దాదాపు 40 శాతం(772 ఎంఎల్‌డీల‌) మురికి నీటిని ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఇంకా 1200 ఎంఎల్‌డీల దాకా మురికి నీరు మిగిలి ఉందని, ఈ నీటిని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు శుద్ధి చేయ‌క‌పోతే, నగరాన్ని విశ్వ‌న‌గ‌రంగా మార్చలేమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కూక‌ట్‌ప‌ల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, శేరిలింగంప‌ల్లి స‌ర్కిల్స్‌లో రూ.1,280 కోట్ల‌తో 17 ఎస్టీపీలు క‌ట్ట‌బోతున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. వీటి స్థాపిత సామ‌ర్థ్యం 376.5 ఎంఎల్‌డీలుగా ఉంటుందని, దాదాపుగా 55 నుంచి 60 శాతానికి ట్రీట్‌మెంట్‌కు పోతామని, మ‌రో 40 శాతం మిగిలి ఉంటుందని, మిగిలిన 40 శాతాన్ని పూర్తి చేసేందుకు మ‌రిన్ని ఎస్టీపీలు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. కూక‌ట్‌ప‌ల్లి స‌ర్కిల్‌లోని ప్ర‌గ‌తి న‌గ‌ర్‌లో ఉండే అంబీర్ చెరువు మీద ఒక‌టి, చిన్న మైస‌మ్మ చెరువు వ‌ద్ద‌, న‌ల్ల చెరువు, ఖాజాకుంట, ఎల్ల‌మ్మ‌కుంట చెరువు, ఫ‌తేన‌గ‌ర్‌లోని నాలా మీద ఎస్టీపీలు నిర్మిస్తామ‌ని మంత్రి కెటిఆర్ చెప్పారు. కుత్బుల్లాపూర్ స‌ర్కిల్‌లో వెన్న‌ల‌గ‌డ్డ‌, చింత‌ల్ డివిజ‌న్‌లోని గాయ‌త్రీన‌గ‌ర్ వ‌ద్ద‌, ఫాక్స్ సాగ‌ర్ చెరువు వ‌ద్ద‌, శివాల‌య న‌గ‌ర్ చెరువు వ‌ద్ద‌, ప‌రికి చెరువు వ‌ద్ద ఎస్టీపీలు ఏర్పాటు చేస్తామ‌ని ఆయన పేర్కొన్నారు. శేరిలింగంప‌ల్లి స‌ర్కిల్‌లో మియాపూర్‌లోని ప‌టేల్ చెరువు వ‌ద్ద‌, గంగారం చెరువు వ‌ద్ద‌, ముల్ల‌క‌త్తువా చెరువు వ‌ద్ద‌, కాముని చెరువు వ‌ద్ద‌, దుర్గం చెరువు వ‌ద్ద‌, ఖాజాగూడ చెరువు వ‌ద్ద ఎస్టీపీల‌ను నిర్మిస్తామ‌ని కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు.

The Govt. will construct 17 STPs with a capacity of 376.50 MLD in Hussain Sagar catchment under third package at a cost of Rs. 1280 Crore. The STPs will be set up in Kukatpally, Quthbullapur and Serilingampally Circles.

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) August 6, 2021