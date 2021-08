మహిళా హాకీ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన : కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచిన భార‌త మ‌హిళా హాకీ జ‌ట్టును రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ మెచ్చుకున్నారు. ఈ మేర‌కు కెటిఆర్ శుక్రవారం ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఒలిపింక్స్‌లో పతకం కోసం ఎంతో శ్ర‌మించి, కోట్లాది మంది భార‌తీయుల హృద‌యాల‌ను గెలుచుకున్నార‌ని మహిళా హాకీ జట్టును కెటిఆర్ ప్ర‌శంసించారు. అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో మ‌హిళ‌లు రాణించ‌గ‌ల‌ర‌న్న న‌మ్మ‌కాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించి ఎంతో మంది క్రీడాకారులకు ప్రేర‌ణ‌గా నిలిచార‌ని మంత్రి కొనియాడారు.

Kudos to the entire Indian women hockey team 👏 👏

You won a billion hearts with your amazing efforts & inspired many young girls out there to compete on world stage #Tokyo2021 pic.twitter.com/HjCcLbK3sy

— KTR (@KTRTRS) August 6, 2021