రాష్ట్రాలకు కేంద్రం మరిన్ని అధికారాలు ఇవ్వాలి : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్‌: రాష్ట్రాలకు కేంద్రం మరిన్ని అధికారాలు ఇవ్వాలని తెలంగాణ ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ కోరారు. అప్పుడే రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి సాదిస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప‌బ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోర‌మ్ ఆఫ్ ఇండియా(పిఎఎఫ్ఐ) ఆధ్వ‌ర్యంలో శుక్రవారం ప్లీన‌రీ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వ‌ర్చువ‌ల్ విధానంలో కెటిఆర్ మాట్లాడారు. తెలంగాణ త్రీ-ఐ మంత్రంతో పని చేస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో కొత్త ఆవిష్కరణలతో పాటు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగుతున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసేందుకు సిఎం కెసిఆర్ అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని, పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి సెల్ఫ్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. టిఐపాస్ తో తెలంగాణ మంచి విజయం సాధించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 28 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టబడులు రాబట్టామని ఆయన తెలిపారు. ప్రపంచంలోని ఐదు పెద్ద కంపెనీలు తెలంగాణలో తమ కేంద్రాలను ప్రారంభించాయని ఆయన వివరించారు. ఆపి‌ల్‌, గూగుల్‌, అమెజాన్‌, మైక్రోసాఫ్ట్ తదితర సంస్థ‌ల‌కు తెలంగాణ‌లో హెడ్‌క్వార్ట‌ర్స్ ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఐటితో పాటు అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని చెప్పారు. 35 శాతం బల్క్ డ్రగ్స్ తెలంగాణలోనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వ్యాక్సిన్ క్యాపిట‌ల్ ఆఫ్ ద వ‌రల్డ్ గా తెలంగాణ మారిందన్నారు. హైదరాబాద్ లోనే కరోనా వ్యాక్సిన్ తయారయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. డిఫెన్స్, ఏరో స్పేస్ వంటి రంగాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెట్టుబడులను రాబడుతుందని కెటిఆర్ తెలిపారు.

We have a 3-I mantra in Telangana – Innovation, Infratrcture and Inclusive Growth. @KTRTRS

#PAFINationalForum

— Public Affairs Forum of India (@PAFIIndia) October 23, 2020