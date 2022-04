హైద‌రాబాద్ : భార‌త రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్ట‌ర్ బిఆర్ అంబేద్క‌ర్‌కు రాష్ట్ర ఐటి, పుర‌పాల‌క శాఖ‌ల మంత్రి కెటిఆర్ ఘ‌న నివాళుల‌ర్పించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఎంత కాలం జీవించామన్నది కాదు. ఎంత గొప్పగా జీవించామన్నదే జీవితం అనే అంబేద్క‌ర్ సూక్తిని మంత్రి కెటిఆర్ తన ట్వీటర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. భార‌త రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 3 ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్య‌మైంద‌ని, స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక వెనుకబడి దళితులకు ఏ ప్రధాని, ఏ ముఖ్యమంత్రి దళితబంధు లాంటి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయలేదని తెలిపారు. సిఎం కెసిఆర్ మహనీయుల అంబేద్కర్ చూపిన బాటలోనే నడుస్తూ, వారి ఆశయాల మేరకు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. నగరంలో ఐమాక్స్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేయనున్న 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని రూ.150 కోట్లతో చేపట్టిన విగ్రహ, ప్రాంగణ నిర్మాణ పనులు వేగవంతంగా జరుగున్నాయి. డిసెంబర్ ఆఖర్ నాటికి విగ్రహ ప్రతిష్టిస్తామని చెప్పారు.

"Life should be great rather than long" – Dr BR Ambedkar

Humble respects to the Great leader who, by way of Article 3 in Indian Constitution, has paved way for creation of Telangana 🙏#AmbedkarJayanti pic.twitter.com/ECOiNkOuMy

