హైద‌రాబాద్ : కరోనా కష్టకాలంలో తెలంగాణ పోలీసుల పనితీరు భేషుగ్గా ఉందని మంత్రి కెటిఆర్ కొనియాడారు. పోలీసులు విరామం ఎరుగకుండా పని చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా నివారణకు వినియోగించే మందులు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెట్ తరలిస్తున్న వారిపై తెలంగాణ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారని ఆయన వెల్లడించారు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో కరోనా మందులను బ్లాక్ చేస్తున్న వారిపై 128 కేసులు నమోదు చేశారని, 258 మందిని అరెస్టు చేశారని ఆయన ప్రశంసించారు. బ్లాక్ మార్కెట్ దందా చేస్తున్న వారి సమాచారం ఇవ్వాలని, 100కు ఫోన్ చేయాలని, లేనిపక్షంలో తెలంగాణ డిజిపి మహేందర్ రెడ్డికి ట్వీట్ చేయాలని కెటిఆర్ ఆయ న ప్రజలకు సూచించారు. కరోనా కట్టడికి పోలీసులు చేస్తున్న పోరుకు ప్రజలు విధిగా సహకరించాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు. ప్రజల సాయంతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమన్న విషయ విస్మరించవద్దని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ప్రభుత్వం విధించిన కరోనా నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్నివేళల్లో అండగా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు.

Telangana police have been doing their best in this pandemic to restrict black marketing of medicines & oxygen cylinders

In the 2nd wave, 128 cases have been filed & 258 people have been arrested

Anyone who has information on black marketeers can dial 100 or tweet @TelanganaDGP

— KTR (@KTRTRS) May 20, 2021