ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్థానం యాదాద్రి

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సిఎం కెసిఆర్ : మంత్రి కెటిఆర్ ట్వీట్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: అద్భుత శిల్పళానైపుణ్యంతో ఆలయ ప్రాశస్తం, వైభవం ప్రస్ఫుటమయ్యేవిధంగా యాదాద్రి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి అవుతున్నాయి. కృష్ణశిలపై వందలాది మంది శిల్పులు తమనైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తరతరాలకు చెక్కుచెదని ఆలయ పునరుద్ధరణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం రంగాన్ని తీర్చిదిద్దుతూ ఆధ్యాత్మిక రంగానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతల్లో ఈ ఆలయం చరిత్రలో నిలిచిపోనుంది. శిల్పులు వెల్లూరు,తంజాపూర్,అక్షరధామ్,కాకతీయ శిల్పరీతులను పరిశీలించి నిర్మిస్తున్న యాదాద్రి పునరుద్ధరణపనులు పూర్తి కావస్తున్నాయి. పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తికాగానే సిఎం కెసిఆర్ 1008 యజ్ఞ కుండాలతో 11రోజులు సహస్త్రాష్టక కుండయాగం నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభమైయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, పట్టణాభివృద్ధి శాఖమంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెటిఆర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అంటూ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆధునిక దేవాలయాలు కాళేశ్వరం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తూనే ఆలయాల పునరుద్ధరణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారని కెటిఆర్ ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. త్వరలో ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక గమ్యస్తానంగా యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం మారనుందని కెటిఆర్ ట్విట్టర్‌లో పోస్టుచేయడంతో నెటిజన్స్ సంతోషంగా కామెంట్స్ చెస్తున్నారు. సిఎం కెసిఆర్ ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతూ పోస్టులు చేస్తున్నారు.

#Yadadri Lakshmi Narsimhaswamy temple renovation has been a dream project of Hon’ble CM KCR Garu

Building modern day temples like #Kaleshwaram and #PalamuruProject one hand & moulding yadadri into a world class spiritual destination simultaneously. Kudos to his versatility 🙏 pic.twitter.com/FYwWp7jKUZ

— KTR (@KTRTRS) January 24, 2021