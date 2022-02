నల్గొండ ఆటోగర్ల్ సబితకు కెటిఆర్ అండ

ఇంటర్ చదువుకుంటూ కుటుంబపోషణకు ఆటో నడుపుతున్న నల్లగొండకు చెందిన సబితకు మంత్రి కెటిఆర్ సాయం

ప్రగతిభవన్‌కు పిలిపించి ఆటో, డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇల్లు మంజూరు



మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కుటుంబ పోషణ కోసం ధైర్యంగా ఆటో నడిపిస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ విద్యార్థిని ఆటో గర్ల్ సబితకు మంత్రి కెటిఆర్ అండగా నిలిచారు. ఇంటర్మీడియట్ సెకండియర్ చదువుతూ పేదరికంలో ఉన్న తన కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఆటో నేర్చుకొని తద్వారా ప్రతి రోజు కొన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తున్న నల్గొండకు చెందిన సబిత విషయం మంత్రి కెటిఆర్ దృష్టికి వచ్చింది. వెంటనే ఆయన ఆమెకు అండగా ఉండేందుకు నిర్ణయం తీసుకుని, ఈ మేరకు ఆమెకు సహాయం అందించాల్సిందిగా నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్‌ను కోరా రు. సబిత కేవలం మగవారే సాధారణంగా కనిపించే ఆటోను నడిపించే పనికి పూనునకొని ధైర్యంగా దాంతో కుటుంబాన్ని నిలబెట్టిన తీరు పట్ల మంత్రి అచ్చెరువొందారు.

ఆమెను స్వయంగా కలిచి సహాయం అందిస్తానని హామీనిచ్చారు. హమీ ఇచ్చిన మేరకు సబితను బుధవారం ప్రగతి భవన్‌కి పిలిపించుకొని ఆమెతో సంభాషించారు. సబిత కుటుంబసభ్యుల యోగక్షేమాలను అడిగి కెటిఆర్ ఆమెకు ఏం కావాలో తెలుసుకున్నారు. కొద్ది సం వత్సరాల కిందట తన తండ్రిని కోల్పోయిన సబిత తన తల్లి కొందరి ఇళ్లల్లో పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకు వచ్చిందని తెలిపింది. సబిత పేదరికం దృష్టిలో ఉంచుకుని 2 బిహెచ్‌కె ప్రొసీడింగ్స్‌తో పాటు ఆమె అడిగిన నూతన ఆటో రిక్షా ప్రొసిడింగ్స్‌ని కూడా అందించారు. సబిత చదువుకుంటా అంటే ఆమెకు సహాయం అందిస్తానని కెటిఆర్ హామీనిచ్చారు.

భవిష్యత్‌లోనూ ఆమెకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు. యువ మహిళలు తలచుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతారని సబిత నిరూపిం చింది. పట్టుదల ఉంటే కష్టాలను ఎదుర్కోవడం అసాధ్యం కాదని నిరూపించిన గొప్ప ధైర్య సాహసి సబితా అన్నారు. సబితా తన కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన తీరు యువతులకు కచ్చితంగా స్ఫూర్తినిస్తుందన్నారు. మంత్రి కెటిఆర్ తన ప్రయత్నాలకు అండ గా నిలవడం పట్ల సబిత సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తనను పిలిపించుకుని తన గురించి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుని అడిగిన మేరకు కు టుంబానికి సహాయం అందించడం ఎన్నటికీ మరిచిపోలేనని ఆమె తెలిపింది. కెటిఆర్ అందించిన సహాయం, స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి లక్షాలను చేరుకుంటానన్న విశ్వాసాన్ని ఆమె వ్యక్తం చేసింది.

Request @Collector_NLG Prashant Patil Garu to meet and assist this dynamic young lady

I will also meet her personally to see how best we can help her asap @KTRoffice please coordinate https://t.co/MVRMw2Vihp

— KTR (@KTRTRS) February 6, 2022