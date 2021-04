పలు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనల్లో పాల్గొననున్న మంత్రి

భారీ ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు

ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు విరామం లేకుండా కార్యక్రమాలు

మన తెలంగాణ/వరంగల్: రాష్ట్ర ఐటి పురపాలక శాఖామంత్రి కెటి రామారావు సోమవారం వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కేంద్రానికి విచ్చేస్తున్నారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో మంత్రి కెటి రామారావు వరంగల్ పర్యటన చేపట్టడం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. గత సంవత్సరం నుండి అనేక అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాల్సిన మంత్రి కెటిఆర్ కరోనా కారణంగా ఆ కార్యక్రమాలన్ని రద్దయ్యాయి. గత ఆరునెలల నుండి రెండు సార్లు వరంగల్ పర్యటన ఖరారై చివరి క్షణంలో రద్దయ్యాయి. మంత్రి చేతులమీదుగా వరంగల్, హన్మకొండ జంట నగరాల్లో చేపట్టిన, చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టాల్సి ఉంది. ఎట్టకేలకు మంత్రి కెటిఆర్ వరంగల్‌కు నేడు వస్తుండడంతో అన్నివర్గాల్లో ఆసక్తి, ఉత్కంఠ రేకెత్తుతున్నది.

ఉదయం 9 గంటలకే వరంగల్‌కు చేరుకుంటున్న మంత్రి కెటిఆర్ రాంపూర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన నీటి సరఫరా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అక్కడి నుండి మొదలవుతున్న ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు సాయంత్రం 6.45కు సుబేదారి జంక్షన్ నుండి పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌కు పబ్లిక్ స్పేస్ డెకరేటివ్ లైటింగ్‌ను ప్రారంభోత్సవం చేసి 7 గంటలకు ఎన్‌ఐటికి చేరుకొని అక్కడి నుండి హైదరాబాద్‌కు తిరిగి పయనమవుతారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందు మంత్రి కెటిఆర్ నగరానికి సంబంధించిన అన్నిరకాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి, శంకుస్థాపన చేసి వెళుతారు. వాటిలో ఎంతోకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న జర్నలిస్టుల డబుల్‌బెడ్‌రూం ఇండ్ల కాలనీకి దేశాయిపేటలో శంకుస్థాపన చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అన్నింటికి మించి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను ఊపుమీద ఎదుర్కోవడానికి భారీ ఎత్తున శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం చేపట్టింది.

జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, సత్యవతిరాథోడ్, ప్రభుత్వ చీఫ్ విఫ్ దాస్యం వినయభాస్కర్‌లు కెటిఆర్ పర్యటనకు సంబంధించిన భారీ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఐదుగురు ఎంఎల్‌ఎలు ఉన్నారు. ఎవరి నియోజకవర్గంలో వారే అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మంత్రి కెటిఆర్ చేతులమీదుగా పూర్తి చేసేందుకు ఎక్కడికక్కడే ఏర్పాట్లు చేశారు. రాజ్యసభ, లోక్‌సభ ఎంపిలు కూడా వారికి సంబంధించిన నిధులను ఖర్చు చేస్తున్నారు. మొత్తంమ్మీద మంత్రి పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీ ఏర్పాట్లను చేపట్టారు. ఎన్నికల సమయం కావడంతో మంత్రి కెటిఆర్ పర్యటనను మొదటి నుండి చివరి వరకు ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. రెండురోజుల ముందే ఐపిఎస్ అధికారి తరుణ్‌జోషి పోలీస్ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు తీసుకోవడం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

KTR to lay stones for works at Warangal on Ugadi eve