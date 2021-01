హైదరాబాద్ లో కెటిఆర్ పర్యటన

హైద‌రాబాద్ : హైదరాబాద్ లో మంత్రి కెటిఆర్ శనివారం విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దోమలగూడ జోనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కార్యాలయం పనులతో పాటు నారాయణూడలో మోడ్రన్ మార్కెట్ నిర్మాణానికి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో కలిసి కెటిఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు మహమూద్ అలీ, త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఎంఎల్ఎలు ముఠా గోపాల్, కాలేరు వెంకటేశ్, హైదరాబాద్ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ తదితరులతో పాటు స్థానిక కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు.

MoS for Home Affairs @kishanreddybjp and MA&UD Minister @KTRTRS laid the foundation stone for construction of @GHMCOnline Zonal/Circle office building at Domalguda. Ministers @mahmoodalitrs @YadavTalasani and MLA @MutaGopal were present. pic.twitter.com/p7YoGdrQS3

