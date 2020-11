హైదరాబాద్ ను విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ :హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. శుక్రవారం ఆయన మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాద‌వ్ తో కలిసి సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో పలు అభివృద్ధి పనులతో పాటు పలు భవనాలను కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. పని చేసే ప్రభుత్వాలనే ఆదరించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. డబుల్ బెడ్ ఇళ్ల నిర్మాణం సనత్ నగర్ నుంచే చేపట్టామని ఆయన తెలిపారు. సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కలిపిస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని కెటిఆర్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సమస్య, తాగునీటి సమస్యలు లేవని, రోడ్లను కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Ministers @KTRTRS and @YadavTalasani inaugurated the Vaikunta Dhaamam at Balkampet in Sanathnagar. pic.twitter.com/UTaWTSE5qB

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) November 13, 2020