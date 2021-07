ఆయిల్ పామ్ సాగుకు మంచి భవిష్యత్…

వనపర్తి: దేశ ప్రజల అవసరాలకు ఏడాదికి 22 మిలియన్ టన్నుల నూనె అవసరం కాని దేశంలో 7 మిలియన్ టన్నుల నూనె గింజలను మాత్రమే సాగు చేస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్‌రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలో ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తరణపై టీశాట్ ద్వారా మన టీవీ నిర్వహించిన సమావేశంలో రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి మాట్లాడుతూ.. నువ్వులు, కుసుమ, వేరుశనగ తదితర నూనె గింజల సాగును ప్రోత్సహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, దేశ అవసరాలకు ఆయిల్ పామ్ సాగు 80 లక్షల ఎకరాలలో చేపట్టాల్సి ఉందని, కానీ 8 లక్షల ఎకరాలే సాగవుతుందని, తెలంగాణలో 20 లక్షల ఎకరాలలో ఆయిల్ పామ్ సాగు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగిందని మంత్రి అన్నారు. టన్ను ఆయిల్ పామ్ గెలలకు రూ.19వేల ధర పలుకుతుందని, ఎకరాకు 15 నుండి 20 టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అన్నారు.

ఎకరాకు రూ.36వేలు సబ్సిడీ ఇవ్వాలని సీఎం కేసిఆర్ నిర్ణయించడం జరిగిందన్నారు. మన దగ్గర పండే ఆయిల్ పామ్ గెలలలో అధిక నూనె శాతం ఉన్నట్లు పరిశోధన సంస్థలు తేల్చాయని అన్నారు. వ్యవసాయంలో ప్రపంచంలో భారతదేశానికి రెండవ స్థానం అని, వ్యవసాయ సాగులో అమెరికా మొదటి స్థానంలో, చైనా మూడో స్థానంలో ఉందని అన్నారు. ఉత్పత్తులలో చైనా అగ్రస్థానంలో ఉంటే అమెరికా ద్వితీయ, భారత్ మూడవ స్థానంలో ఉందన్నారు. తెలంగాణలో ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తరణపై టీశాట్ ద్వారా మన టీవీ నిర్వహించిన సమావేశంలో రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి నిరంజన్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, ఆయిల్ ఫెడ్ చైర్మన్ రామకృష్ణారెడ్డి, ఉద్యాన శాఖ డైరెక్టర్ వెంకట్రామ రెడ్డి, ఆయిల్ ఫెడ్ ఎండి సురేందర్, ఆయిల్ ఫెడ్ జాయింట్ డైరెక్టర్ సరోజిని లు ఉన్నారు.

Minister Niranjan Reddy stressed the need for oil palm production and commercial crops