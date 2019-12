గర్భసంచి తొలగిస్తేనే మహిళా చెరకు కార్మికులకు వేతనాలు?

ముంబై : మహిళా చెరకు కార్మికులు రుతుక్రమంలో పనిచేయనప్పుడు వారికి దినసరి వేతనాల్లో కోతపడుతోందని, అందుకని ఈ నష్టం కలగకుండా ఉండాలంటే వారు రుతుక్రమం నుంచి తప్పించుకోడానికి గర్భసంచిని తొలగించ వలసి వస్తోందని, ఇప్పటికే 30 వేల మంది మహిళాకార్మికులు తమ గర్భసంచిని తొలగించుకున్నారని కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మహారాష్ట్ర మంత్రి నితిన్ రౌత్ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరేకు మంగళవారం లేఖ ద్వారా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంలో తక్షణం జోక్యం చేసుకుని నివారించాలని ఆయన కోరారు.

సెంట్రల్ మహారాష్ట్రలో మరట్వాడా రీజియన్‌లో చెరకు కార్మికుల్లో ఎక్కువగా మహిళలే ఉన్నారు. వీరు తమ రుతుక్రమంలో కొన్ని రోజులు పనిచేయలేనందున ఆమేరకు వారికి దినసరి వేతనాలు రావడం లేదు. వేతనాల్లో కోత పడకుండా ఉండాలంటే వారికి ఉన్న అవకాశం గర్భసంచి తొలగించుకోవడమే. ఈ విధంగా 30000 మంది గర్భసంచి తొలగించుకున్నట్టు మంత్రి వివరించారు.

చెరకు పంట కాలం ఆరు నెలల్లో రుతు క్రమంలో ఆ నాలుగు రోజులు చక్కెర ఫ్యాక్టరీల నుంచి వేతనాల్లో కోత లేకుండా ఉంటే మహిళలు గర్భసంచిని తొలగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడదని మంత్రి ముఖ్యమంత్రికి లేఖలో వివరించారు. మానవతాదృష్టితో ఈ సమస్యపై జోక్యం చేసుకోవాలని సంబంధిత విభాగానికి ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రిని మంత్రి కోరారు. మంత్రి రౌత్ పిడబ్లుడి, గిరిజన సంక్షేమం, మహిళా శిశు సంక్షేమం, వస్త్ర పరిశ్రమ, పునరావాసం శాఖలన్నీ చూస్తున్నారు

Maharashtra Minister Nitin Raut: Thousands of women sugarcane labourers from Beed&Osmanabad have undergone uterus removal surgery. It's saddening as they did so to avoid few days' wage loss. I've requested CM to address their grievances. Govt will certainly find solution to it. pic.twitter.com/RQH5BcJYBs

— ANI (@ANI) December 25, 2019