ఒత్తిడిని జయించడానికి ధ్యానమే మార్గం

హైదరాబాద్: సమాజహితం కోసం ఈశ్వరీయ బ్రహ్మకుమారిల కృషి అభినందనీయమని రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్‌కుమార్ అన్నారు. సికింద్రాబాద్ వెస్ట్ మారెడ్‌పల్లి నందు నూతనంగా నిర్మించిన బ్రహ్మకుమారి సమాజ్ భవనాన్ని రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ సతీమణి వసంతలక్ష్మితో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. నేటి ఆధునిక జీవన విధానానికి మనిషి తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనై అనారోగ్యాలకు గురి అవుతున్నాడన్నారు. తద్వారా మానవ మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని, జీవితానికి ప్రశాంతత ఎంతో అవసరమని అలాంటి వారి కోసమే బ్రహ్మకుమారీలు తమ మంచి సూక్తులు, ప్రశాంత జీవన విధానం తీరును బోధిస్తూ మనందరికి మానసిక ధైర్యం నింపుతున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా, ధ్యానంతో మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుందని, ధ్యానం అనేది ఒక మానసిక సత్ప్రవర్తన అని వివరించారు. వాటిని అనుసరించటం ద్వారా సాధకుడు ప్రతీకార, యోచన బుద్ధి నుంచి అమితమైన విశ్రాంతి, స్పృహను పొందడం వల్ల జీవన ప్రమాణాలు పొందుతారని పేర్కొన్నారు.

ధ్యానం ఒక ఆరోగ్యకరమైన అధ్యయనమని, దీనిని పురాతనకాలం నుంచి సాధన చేస్తున్నట్లు పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయని వివరించారు. అలాగే దీనిని మత సంప్రదాయాలకు అతీతంగా కూడా సాధన చేస్తున్నారని తద్వారా ఒత్తిడిని జయించి ప్రశాంతమైన మనసును పొందవచ్చన్నారు. మనస్తత్వభౌతిక సాధనలు విభిన్న ధ్యాన సత్ప్రవర్తనలుగా ఉంటాయని, వీటి ద్వారా అత్యుత్తమ చైతన్య స్థితిని పొందడం మొదలుకుని అత్యధిక ఏకాగ్రత, సృజనాత్మకత, స్వీయస్పృహ లేదా సాధారణంగా ఒక విశ్రాంతి, ప్రశాంతమైన మనస్సును పొందడం వంటి లక్షాలను సాధించవచ్చన్నారు. వారు సమాజానికి తమ వంతు పాత్రను నిర్వర్తిస్తు సమాజహితం, ఆరోగ్య సమాజం కోసం చేస్తున్న కృషిని మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ అభినందించారు. ప్రపంచంలో శాంతిని నెలకొల్పాలని, ప్రస్తుతం కరోనా భయానక స్థితి నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ధ్యానం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుందని మౌంట్ అబు బ్రహ్మకుమారీ ఇంఛార్జి మంజు తెలిపారు. నగరంలో దాదాపు 70 ధ్యాన కేంద్రాలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. తమ సందేశాల ద్వారా భయాన్ని వదిలి ధైర్యంగా జీవించాలనే సంకల్పాన్ని కలిగిస్తున్నామన్నారు. కేవలం బ్రహ్మకుమారీలు మాత్రమే కాకుండా ఇతరులు కూడా ధ్యాన కేంద్రాన్ని వినియోగించుకోవచ్చన్నారు. మంత్రిని మౌంట్ అబు బ్రహ్మకుమారీ ఇంఛార్జి మంజు సన్మానించారు.

Minister Puvvada Says Meditation is the way to conquer stress