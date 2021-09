ద్రవ్యలభ్యత ఇకపై సమస్య కాబోదు

అక్టోబర్ 15 నుంచి కొత్త రుణ మేళా ప్రారంభిస్తాం

కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్

న్యూఢిల్లీ : దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ద్రవ్యలభ్యత ఇకపై ప్రధాన సమస్య కాబోదని సోమవారం కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ 15 నుంచి ప్రభుత్వం కొత్త రుణ మేళాను ప్రారంభిస్తుందని తెలిపారు. ఇది పండుగ సీజన్‌లో ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా కోలుకోవడంలో దోహదం చేస్తుందని, ఎగుమతులు వంటి రంగాలకు రుణ లభ్యత కూడా పెరుగుతుందని ఆమె వివరించారు. ప్రభుత్వ ప్రారంభించబోయే రుణ మేళా కార్యక్రమం గతంలో 2019లో నిర్వహించిన రుణ మేళా మాదిరిగానే ఉంటుంది. బ్యాంకులు దేశవ్యాప్తంగా 400 జిల్లాల్లో రుణ మేళా నిర్వహిస్తారని, ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రూ.4.9 లక్షల కోట్లు పంపిణీ చేస్తారని ఆమె తెలిపారు.

చెన్నైలో సిఐఐ సభ్యుల బృందం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, ఇకపై ద్రవ్యలభ్యత ప్రధాన సమస్య కాబోదని, బ్యాంకులు అక్టోబర్ 15 నుంచి రుణ మేళా నిర్వహించనున్నాయని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటికే ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) కూడా వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా ద్రవ్యలభ్యతను అందించింది. ఈ కారణంగానే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో రూ.6 లక్షల కోట్లకు పైగా అత్యధిక సగటు మిగులు నమోదైందని ఆమె తెలిపారు. వచ్చే బడ్జెట్ కోసం సిద్ధమవుతున్నామని అన్నారు. పరిశ్రమ నుంచి వరుసగా అందుతున్న అభిప్రాయాల పట్ల ఆర్థికమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పరిశ్రమతో చర్చలు జరుపుతున్నామని, తదనంతరం చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.

Minister Sitharaman said new loan mela would begin from oct 15