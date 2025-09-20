Saturday, September 20, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

6
- Advertisement -
- Advertisement -

* హెచ్-1బీ వీసా రుసుంను ఏటా లక్ష డాలర్లకు పెంచితే కేంద్రం ఎందుకు మౌనం
* హెచ్ 1బీ వీసా పొందేవారిలో72 నుంచి 73 శాతం మంది భారతీయులే
* ట్రంప్ ఆలోచన తీరు ఆయన ప్రియ మిత్రుడు మోదీకే తెలియాలి
* హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును పెంచితే స్పందించకపోవడం వెనుక మర్మమేంటి..?
* అమెరికాతో చర్చించి సమస్యను పరిష్కరించడంలో విఫలం
* తెలంగాణపై తీవ్ర ప్రభావం…కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లేఖ
* రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆలోచన తీరు ఆయన ప్రియ మిత్రుడు ప్రధాని మోదీకే బాగా తెలుసని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. హెచ్-1బీ వీసా రుసుంను ఏటా లక్ష డాలర్లకు పెంచితే కేంద్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటుంది…? దీని వెనుకున్న మర్మమేంటి…? అని శనివారం డా. బీఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ సచివాలయంలో నిర్వహించిన పాత్రికేయ సమావేశంలో ఆయన ప్రశ్నించారు. హెచ్ – 1బీ వీసా పొందేవారిలో సుమారు 72 నుంచి 73 శాతం మంది భారతీయులేనని, ఈ ప్రభావం భారత్ పైనే అధికం ఉంటుందని వివరించారు. 2024- 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ కు రికార్డు స్థాయిలో 135.46 బిలియన్ డాలర్ల రెమిటెన్స్ వచ్చాయని ఇందులో అమెరికా వాటా 27.7 శాతం అన్నారు. ట్రంప్ తాజా నిర్ణయంతో మనకొచ్చే రెమిటెన్స్ తగ్గిపోతాయని, ఆ ప్రభావం మన విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలపై పడుతుందని చెప్పారు. ఈ విషయం తెలిసినా ముందస్తుగా అమెరికాతో సంప్రదింపులు జరిపి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చొరవ చూపలేదని, కనీసం ప్రస్తుతం ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న హెచ్- 1బీ వీసాదారులకు మినహాయింపులను సాధించడంలోనూ విఫలమయ్యిందని విమర్శించారు.

భారత్ కు నష్టం చేకూర్చేలా ఇప్పటికే 50 శాతం టారిఫ్ : నష్టం చేకూర్చేలా ట్రంప్ ఇప్పటికే 50 శాతం టారిఫ్ విధించారని, ఇప్పుడేమో హెచ్ – 1బీ వీసా ఫీజును పెంచారని అన్నారు. మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు నష్టం జరుగుతున్నా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాత్రం స్పందించడం లేదన్నారు. పైగా ఇది మన మంచికే అంటూ వ్యాఖ్యనించడం దురదృష్టకరమని అన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రధాని మోదీ, విదేశాంగ మంత్రి మేల్కోని సమస్య పరిష్కారానికి నేరుగా అమెరికాతో చర్చించాలని కోరారు. కనీసం ఇప్పటికే అక్కడున్న హెచ్1బీ వీసాదారులకు తాత్కాలిక మినహాయింపు కల్పించడంపై దృష్టి సారించాలని, భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రెమిటెన్స్ పై ఆధారపడే కుటుంబాలు, సంస్థల పట్ల సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని,

భారతదేశానికి వచ్చే మొత్తం రెమిటెన్స్ లో తెలంగాణ దేశంలో 8.1 శాతం వాటాతో నాలుగో స్థానంలో ఉందని, ట్రంప్ నిర్ణయం వల్ల అధికంగా ప్రభావం పడే రాష్ట్రాల్లో మనది ఒకటని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళుతూ ప్రత్యేకంగా లేఖ రాస్తామని వివరించారు. రాష్ట్రాల హక్కులను హరించడంలో బిజీగా ఉన్న కేంద్రానికి మన భారతీయుల గురించి ఆలోచించే తీరిక లేదని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం భారతదేశం అంటే రాష్ట్రాల సమూహం అని, కేంద్రానికి మాత్రం బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న వాటినే రాష్ట్రాలుగా పరిగణిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏ విషయంలోనూ తెలంగాణను రాష్ట్రంగా పరిగణించడం లేదని, ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధం అని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు వాపోయారు.

Also Read: యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి:కెటిఆర్

- Advertisement -
Previous article
మహిళలకు రూ.41.51 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు
Next article
ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

రెండో కాన్పులోనూ ఆడపిల్లే.. తల్లిదండ్రులతో కలిసి భార్యను గెంటేసిన భర్త

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

మహిళలకు రూ.41.51 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద విషాదం.. రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి

యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి:కెటిఆర్

వాహన కొనుగోలుదారులపై భారం మోపడం సిఎం ప్రజావ్యతిరేక వైఖరికి నిదర్శనం

స్టార్ హీరోల రికార్డులు బద్దలు.. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన హీరోయిన్

జిఎస్టి తగ్గింపుతో ముందే దసరా, దీపావళి : చంద్రబాబు

అందంతో పిచ్చెక్కిస్తున్న హంసా నందిని

ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ సిబిఐ ముందుంది: రామచందర్

మహిళలు వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు: భట్టి

బీబీ నగర్ లో భర్త ఆత్మహత్య… చెరువులో దూకి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం

భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన ట్రంప్

రాజకీయాల్లో తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కవిత

సూర్యాపేటలో ఏడుస్తుందని 12 నెలల కూతురిని నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

‘ఓజీ’ సినిమా ఫస్ట్ టికెట్ రూ. లక్ష పెట్టికొన్న అభిమాని

కత్తితో భార్యను నరికి… పారిపోయిన భర్త

థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో టీజర్

ఎపి విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్

కీలక రేసింగ్ సన్నివేశాల షూటింగ్‌లో..

మణిపూర్ లో ముష్కరుల దాడి… ఇద్దరు జవాన్లు మృతి

ట్రైలర్ వచ్చేస్తోంది

బంగ్లాదేశ్‌తో శ్రీలంక ఢీ

పెద్దారెడ్డి ఇంటి ముందు జెసి ప్రభాకర్ రెడ్డి హంగామా… తాడిపత్రిలో టెన్షన్ టెన్షన్

గుంటూరులో బోల్తాపడిన ట్రావెల్స్ బస్సు

ఓమన్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం… మ్యాచ్ హైలెట్స్

వచ్చే నెలలో మోడీ, ట్రంప్ భేటీ

కండువా కప్పితే పార్టీ మారినట్లేనా

మావోయిస్టు పార్టీలో ముసలం!

తెలంగాణ నోట్లో ఆల్‌మట్టి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.