హైద‌రాబాద్ : గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తామని మంత్రి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. తెలంగాణను క్రీడా హబ్ గా మారుస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ర‌వీంద్ర భార‌తిలో జాతీయ స్థాయి అథ్లెటిక్స్ జాతీయ అథ్లెటిక్స్ దీప్తి, నందిని, మ‌హేశ్వ‌రిని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ స‌న్మానించారు. ఈ ముగ్గురు క్రీడాకారిణుల‌కు ఎల‌క్ర్టిక్ స్కూటీల‌ను మంత్రి పంపిణీ చేశారు. అనంతరం వారికి ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. క్రీడలను ప్రోత్సహించే దిశలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి పారిశ్రామికవేత్త ఒక్కో క్రీడను దత్తత తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.

Distributed electric scooters & financial assistance sponsored by MLR Motors to the sports athletes Nikhat Zareen, Deepti, Maheshwari & Nandini at Ravindra Bharathi. pic.twitter.com/PV1jIu5p55

— V Srinivas Goud (@VSrinivasGoud) September 29, 2020