Monday, September 22, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపును అడ్డుకుంటాం: మంత్రి ఉత్తమ్

4
- Advertisement -
- Advertisement -

మన తెలంగాణ/పాలకవీడు: అల్మట్టి డ్యాం ఎత్తు పెంచడాన్ని తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని భారీ నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సూర్యాపేట జిల్లా, పాలకవీడు మండలం, జాన్‌పహాడ్ గ్రామంలో కృష్ణానదిపై నిర్మిస్తున్న జవహర్ జాన్‌పహాడ్ లిప్టు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను ఆయన ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కృష్ణా, గోదావరి నది జలాల పంపిణీలో న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆగదని తేల్చిచెప్పారు. కృష్ణానది జలాల పంపకంలో గత పాలకులు పదేళ్లు నిర్లక్షం చేయడంతో కృష్ణానదిలో 811 టిఎంసిలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 512టిఎంసిలు, తెలంగాణకు 299 టిఎంసిలకు రాతపూర్వకంగా ఒప్పుకున్నారని తెలిపారు.

కానీ తాము అధికారంలోకి వచ్చాక నదీ పరివాహక ప్రాంతం ఆయకట్టు జనాభాను పరిగణనలోకి తీసుకొని నీటి కేటాయింపులు చే యాలని కోరామని తెలిపారు. దీని ప్రకారం తె లంగాణకు 70 శాతం జలాలు కేటాయించాలని పోరాడుతున్నామని అన్నారు. ఇప్పటికే ఒకసారి ట్రిబ్యునల్ ముందు తమ వాదనలు వినిపించామని, మళ్లీ ఈనెల 22వ తేదీ రాత్రి మరోసారి ఢిల్లీ వెళ్లి తెలంగాణకు న్యాయం జరిగేలా వాదనలు వినిపిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇదిలావుండగా, తుమ్మడిహట్టి వద్ద ప్రాణహిత=చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును నిర్మించేందుకు తమ ప్రభుత్వం దృఢసంకల్పంతో ఉందని, త్వరలోనే కార్యాచరణ మొదలు పెడతామని తెలిపారు. గత పాలకులు లక్ష కో ట్లతో కాళేశ్వరం పేరుతో మూడు బ్యారేజీలు నిర్మిస్తే మూడేళ్లకే కూలిపోయాయని, ఎన్‌డిఎస్‌ఏ నివేదిక ప్రకారం ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణ పనులు చేసేందుకు ముందుకు వెళ్తామని వెల్లడించారు. జవహర్ జాన్‌పహాడ్ లిప్టు ఇరిగేషన్ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన నాణ్యత పాటిస్తూ వేగవంతం గా పూర్తిచేయాలని కాంట్రాక్టర్‌ను ఆదేశించారు.

ఈ ప్రాంత ప్రజల కోరిక మేరకు జవహర్ జాన్‌పహాడ్ లిప్టు ఇరిగేషన్ స్కీంను రూ.302 కోట్లతో నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మండలంలోని, రాఘవాపురం, అలింగాపురం, కోమటికుంట, మీగడ పహాతండా చెరువు తండా, పాలకవీడు, హనుమయ్యగూడెం, నాగిరెడ్డిగూ డెం, సజ్జాపురం గ్రామాల్లోని పది వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, జాన్‌పహాడ్ చెరువుకి నీరు అందిస్తామని తెలిపారు. లిప్టు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన భూ సేకరణలో రైతులకు న్యా యం జరిగేలా పూర్తిచేయాలని ఆర్‌డిఒను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇరిగేషన్ ఇఎన్‌సి రమేష్‌బాబు, జిల్లా ఎస్‌పి నరసింహా, ఆర్‌డిఒ శ్రీనివాసరావు, ఇరిగేషన్ ఎస్‌ఇ నాగభూషణం, డిజి సత్యనారాయణ, కాంట్రాక్టర్ శ్రీనివాస్, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు ఎన్‌వి సుబ్బారావు, పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మాలోతు మోతిలాల్‌నాయక్, మాజీ ఎంపిపి భూక్య గోపాల్‌నాయక్, కొణతం చిన్న వెంకటరెడ్డి, నూకల సందీప్‌రెడ్డి, బెల్లంకొండ నరసింహారావు, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ యూత్ అధ్యక్షుడు తీగల శేషురెడ్డి, రమావత్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Also Read: ప్లాన్ బీ అవసరమే!

- Advertisement -
Previous article
మమ్మల్ని ఎడబాపినోళ్ల భరతం పడతా.. కవిత సంచలన కామెంట్స్
Next article
కొత్త ధరలొచ్చేశాయ్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కొత్త ధరలొచ్చేశాయ్

మమ్మల్ని ఎడబాపినోళ్ల భరతం పడతా.. కవిత సంచలన కామెంట్స్

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి సేఫ్

లక్ష డాలర్ల ఫీజు కొత్త దరఖాస్తుదారులకే..

భారత్ చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన పాక్

డబుల్ బొనాంజా

సోమవారం రాశి ఫలాలు (22-09-2025)

ప్లాన్ బీ అవసరమే!

ట్రంప్ రహస్య లేఖ బట్టబయలు

భారత్‌లో కనిపించని ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం

ఏడు యుద్ధాలు ఆపా.. ‘నోబెల్’ నాకే ఇవ్వాలి?: ట్రంప్

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి: కోదండరాం

తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి

విద్యాహక్కు చట్టాన్ని సవరించాలి: కిషన్‌రెడ్డి

స్నేహితుడి ఇంటికే కన్నం.. ఆడవేషంలో వచ్చి చోరీ చేసిన నిందితుడు

పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఈ 7 పూర్వ షరతులు పాటించాలి:జీవన్ కుమార్

గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు… 34 మంది మృతి

ప్రసార భారతి సిఈవో కెఎస్ శర్మ మృతి

నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

సూపర్‌ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

‘ఒజి’ టికెట్‌ను రూ.1.29 లక్షలు దక్కించుకున్న ఫ్యాన్

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ భూ నిర్వాసితులకు అండగా ఉంటాం: కోదండరాం

రేపటి నుంచి గ్రూప్ 2 సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్

‘కొత్త లోకా’ ఒటిటి రిలీజ్.. దుల్కర్ ఏమన్నారంటే..

జిఎస్టితో ‘వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ట్యాక్స్’ కల సాకారం: మోడీ

నిజానికి మ్యాచ్‌కు ఉన్న హైప్‌ను తక్కువ చేయలేదు: అశ్విన్

చరిత్ర సృష్టించిన వేల్ కుమార్.. రెండు స్వర్ణ పతకాలు

బిఆర్‌ఎస్ కూలిపోయే కాళేశ్వరం కట్టింది: ఉత్తమ్

బిసిసిఐ అధ్యక్షుడిగా కొత్త పేరు.. అతనో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్

చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో.. కెజిబివిలో సీటు ఇప్పించే బాధ్యత నాది: లోకేష్

ఆ విషయంలో చిన్నపిల్లాడిలా జగన్‌ మారాం చేస్తున్నారు: హోంమంత్రి

కెఎ పాల్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు

వరద బాధితులకు సాయం అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలం: హరీష్ రావు

శంకర్ అంత్యక్రియల్లో భావోద్వేగంతో భార్య డ్యాన్స్

గాజులరామారంలో భూకబ్జా చేసింది ఎంఎల్ఎ వివేకానందనే: కూన శ్రీశైలం గౌడ్

తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.