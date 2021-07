ఉద్యోగ ఖాళీలపై మంత్రి వేముల ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలలో ఉన్న ఉద్యోగ ఖాళీల గుర్తింపు పై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఆర్అండ్బి గృహ నిర్మాణ మరియు శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖలలో ఉన్న ఉద్యోగ ఖాళీలపై మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సోమవారం ఆయా శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి జాబ్ క్యాలెండర్ రూపొందించాలనే ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమన్నారు. ఆర్అండ్బి, న్యాక్, హౌసింగ్, అసెంబ్లీ శాఖల్లో ఖాళీల గుర్తింపు పక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి ఖాళీని భర్తీ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఖాళీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నివేదిక తయారు చేయాలని మంత్రి అధికారులకు తెలయజేశారు.

వివిధ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులతో పాటు శాఖకు కేటాయించిన పోస్టుల్లో గల ఖాళీలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. జోన్ల విభజన పూర్తి కావడంతో సిఎం కెసిఆర్ ఉద్యోగాల భర్తీని త్వరగా చేయాలనే సంకల్పంతో ఖాళీలను పూర్తిగా భర్తీ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారన్నారు. ప్రతి ఒక్క ఖాళీని భర్తీ చేసి ఇటు నిరుద్యోగులకు, అటు శాఖలో పూర్తి స్టాప్తో పనులను ఇబ్బంది లేకుండా జరిగేలా చూసుకోవాలని సూచించారు. త్వరలోనే ఉద్యోగ ఖాళీల పూర్తి సమాచారాన్ని సిఎం కెసిఆర్కి అందజేస్తామన్నారు.

Minister Vemula said should submit a report for cm on job vacancies