హైద‌రాబాద్ : సనత్‌నగర్‌లోని ఇండస్ట్రియల్‌ ఏరియాలో రూ.68.30 కోట్లతో చేపట్టనున్న రైల్వే అండర్‌ బ్రిడ్జి (ఆర్‌యుబి) నిర్మాణ పనులకు మంత్రులు కెటిఆర్, తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్ బుధ‌వారం శంకుస్థాప‌న చేశారు. ప్రస్తుతం రెండు లైన్ లుగా ఉన్న ఫతేనగర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జిని నాలుగు లేన్ లుగా విస్తరించే పనులను సైతం మంత్రులు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో రూ.36 లక్షలను రైల్వే అధికారులకు చెల్లించినట్టు హెచ్ఆర్ డి అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ఉన్న ట్రాఫిక్ కు అనుగుణంగా నిర్మించిన ఈ బ్రిడ్జిపై ప్రస్తుతం రద్దీ పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ బ్రిడ్జిని మరో రెండు లేన్లుగా విస్తరించి ట్రాఫిక్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపనున్నట్టు మంత్రులు తెలిపారు.

Ministers @KTRTRS and @YadavTalasani laid the foundation stone for a four-lane Road under Bridge (RUB) from the Industrial Area in Sanathnagar to the Industrial area in Balanagar. The structure will be constructed at a cost of Rs.68.30 crore. pic.twitter.com/PWShMDvK6m

