నల్లజాతీయుడిపై దాష్టీకం

వాషింగ్టన్ : కరోనా వైరస్‌తో ఇప్పటికే అతలాకుతలమవుతున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో నల్ల జాతీయుడి మృతి పెను దుమారాన్ని రేపుతోంది.

మిన్నియా పోలిస్ నగరానికి చెందిన జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే నల్ల జాతీయుడిని ఫోర్జరీ కేసులో ఇటీవల అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. చివరికి చిత్రహింసలకు గురిచేసి దారుణంగా కొట్టి చంపారు. మెడపై మోకాలుతో తెల్లజాతీయుడైన ఓ పోలీసు అదిమిపెట్టి ఊపిరాడకుండా చేశారు. ‘నాకు ఊపిరి ఆడటం లేదు ప్లీజ్..’ అని నిందితుడు మొత్తుకున్నప్పటికి ఆ పోలీసు వదలకుండా ఐదు నిమిషాల పాటు మెడపై మోకాలు అదిమి పెట్టి ఉంచాడు. దీంతో జార్జ్ పోలీసు మోకాలి కిందనే ప్రాణాలు వదిలాడు. స్థానికులు ఈ వీడియోను రికార్డ్ చేయడం, అది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీస్ అధికారులపై ప్రజాగ్రహం వెల్లువెత్తింది.

ఈ ఘటన అమెరికాలో గురువారంనాడు తీవ్ర నిరసలకు కారణమైంది. మిన్నియాపోలిస్ నగరంలో నిరసనకారులు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చారు. విధ్వంసానికి దిగారు. పోలీస్ స్టేషన్‌కు నిప్పుపెట్టారు. అక్కడి నుంచి అల్లర్లు పక్కనే ఉన్న సెయింట్ పాల్‌కు విస్తరించాయి. దీంతో పోలీసులు స్టేషన్లను వదిలి ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు పరుగులు పెట్టారు. కొంతమందితో మొదలైన ఉద్యమం దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జార్జ్‌ను కొట్టిచంపిన పోలీసులను ఇప్పటికే విధులనుంచి తొలగించినా ఆగ్రహ జ్వాలలు ఆరలేదు. నలుగురు పోలీసులను ఉరి తీయాలంటూ పెద్ద ఎత్తన ఆందోళన బాటపడ్డారు.

ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితి చేదాటిపోవడంతో ఆందోళనకారులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. దీంతో పౌరుల నిరసన మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆందోళకారుల ఆగ్రమం కట్టలు తెంచుకుంది. పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు. వాహనాలకు, భవనాలకు నిప్పుబెట్టారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు ఉద్యమిస్తామని తేల్చిచెడుతున్నారు. మిన్నియాపోలిస్ నగరం అంతా ధర్నాలు, నినాదాలతో అట్టుడిపోతోంది. ఇక ఘటనకు సంబంధించిన రిపోర్టింగ్ చేస్తున్న సిఎన్‌ఎన్ మీడియా ప్రతినిధిని సైతం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇక ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో అధ్యక్షుడు డొనాల్ ట్రంప్ సైతం స్పందించక తప్పలేదు. ఇలాంటి ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరమన్నారు. ఘటనకు కారణమైన వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక గవర్నర్‌ను ట్రంప్ ఆదేశించారు.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene… that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV

— Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020