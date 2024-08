జపాన్ తీరాన్ని తాకిన సునామీ

- Advertisement -

జపాన్ లో నేడు 7.1, 6.9 తీవ్రతతో రెండు భూకంపాలు సంభవించాయి. దాంతో జపాన్ ప్రభుత్వం సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను నిజం చేస్తూ, 50 సెంటీమీటర్ల మేర సునామీ జపాన్ తీరాన్ని తాకింది. దక్షిణ మియజాకి రాష్ట్రంలోని మియజాకి పోర్ట్ ను సునామీ తాకినట్టు జపాన్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లినట్టు సమాచారం లేదు.

భూ ప్రకంపనలు వచ్చిన ప్రాంతంలో అణు కేంద్రాలు ఉండడంతో సర్వత్రా ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, భూకంపం ప్రభావం అణు కేంద్రాలపై పడలేదని క్యోడో న్యూస్ సంస్థ వెల్లడించింది. భూకంపం తర్వాత క్యుషు ద్వీపంలో బుల్లెట్ రైలు సేవలను నిలిపివేశారు.

A powerful earthquake with a magnitude of 7.1 shook southern Japan on Thursday but no major damage was reported and only relatively minor tsunami waves lashed the coast. https://t.co/8CEtgrybaA pic.twitter.com/6slL5mYz1y

JAPAN JUST HAD AN EARTHQUAKE OF 7.1! This is CRAZY! Let us hope that the tsunami that comes after is NOT the one like in 2011 below!! ❗️❗️❗️❗️

Keep Japan in your hearts!#japan #地震 #earthquake #japan #Sismo #deprem #breaking #earthquake_jp #tsunami #tsunamijp pic.twitter.com/jy18XzbrbX

