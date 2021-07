హైదరాబాద్: అనుమతి లేని లే ఔట్లు, ఖాళీ ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం 2020లో ప్రకటించిన ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఇటీవల జారీ చేసిన ఆదేశంపై కొన్ని వార్తా పత్రిల్లో వచ్చిన వార్తా కథనాలు వాస్తవానికి అనుగుణంగా లేవని ఎంఐయూడి ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈనెల 20వ తేదీన జారీ చేసిన మెమో నెంబర్ 1730/P3/2021 ద్వారా రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్‌లు తమ తమ వార్డుల్లో వచ్చిన ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తుల క్షేత్ర పరిశీలన, గ్రామం, వార్డు, సర్వే నెంబర్, కాలనీల వారీగా క్లస్టర్‌లుగా విభజించాలని ఆదేశించినట్టు ఎంఐయూడి తెలిపింది.

కానీ కొన్ని పత్రికల్లో దీనికి విరుద్ధంగా 15 రోజుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ దరఖాస్తులు పరిష్కరించాలని వచ్చిన కథనం సరైందికాదని పేర్కొంది. ప్రభుత్వం ఎల్‌ఆర్‌ఎస్‌పై జారీ చేసిన మెమో క్రమబద్ధీకరించడానికి వచ్చిన దరఖాస్తులను నిషితంగా పరిశీలించడానికి ఉద్ధేశించబడింది తప్పా అర్హత ఉన్న వాటిని తక్షణం ఆమోదించడానికి ఉద్ధేశించికాదని తెలిపింది. ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ ప్రక్రియ వ్యవహారం ప్రస్తుతం న్యాయ పరిశీలనలో ఉన్నందున ఎల్‌ఆర్‌ఎస్ ఆమోద ప్రక్రియకు సంబంధించి తదుపరి చర్యలు న్యాయస్థానం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే చర్యలు చేపడతామని ఎంఐయూడి తెలిపింది.

