టిఆర్ఎస్ బలోపేతానికి కృషి చేయాలి : కవిత

హైదరాబాద్‌: టిఆర్ఎస్ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని ఎంఎల్ సి కవిత పార్టీ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. టిఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చురుకుగా సాగుతోంది. టిఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కవిత తన పార్టీ సభ్యత్వాన్ని ఆదివారం పునరుద్ధరించుకున్నారు. ఎంఎల్ సి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి నుంచి ఆమె సభ్యత్వ నమోదు రశీదును స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తగా తాను గర్వపడుతున్నట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే టిఆర్ఎస్ సభ్యత్వాన్ని పురష్కరించుకున్నానని, ప్రతి కార్యకర్త తన సభ్యత్వ నమోదును పునరుద్ధరించుకోవడంతో పాటు ప్రజలు పార్టీలో చేరేవిధంగా కృషి చేయాలని ఆమె కోరారు.

As a proud member of @trspartyonline, I have renewed my membership of the party. I appeal to our TRS Party family members and well wishers to participate in this membership drive. pic.twitter.com/XxHso6kvM3

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) February 14, 2021