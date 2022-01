సంక్రాంతి సంబరాల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత

హైదరాబాద్: సంక్రాంతి పండుగను సాంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా జరుపుకున్నారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. హైదరాబాద్ లోని ఎమ్మెల్సీ కవిత నివాసం వాకిట్లో గొబ్బెమ్మలు, హరివిల్లును తలపించే రంగురంగుల ముగ్గులతో ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకుంది. ఆమె స్వయంగా ముగ్గులు వేసి, సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాలుపంచుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు, రైతాంగం పాడిపంటలు, సిరి సంపదలు, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ.. ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఎమ్మెల్సీ కవిత.

The joy around festivals and the sheer beauty of festivities ❤️

Happy #MakarSankranti Sankranti to all, here’s hoping for a colourful, happy, healthy and prosperous year ahead of us pic.twitter.com/NHfUBPMuUX

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) January 15, 2022