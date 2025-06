- Advertisement -

అవే కళ్లతో నేను నవ్వుతాను, ఏడుస్తాను

అదే హృదయంతో ప్రేమిస్తాను, ద్వేషిస్తాను

నా కోపాన్నీ, కోమలత్వాన్నీ నా స్వస్థతనీ,

విరక్తినీ అనుభవిస్తుంటాను

నా కోపాన్ని నేను దాస్తుంటే,

అసలైనదనిపించదు నా ఆనందం

నా భయాన్ని నేను దాస్తుంటే,

నా బలం ఒక మోసం

నేను మాత్రమే నవ్వుతుంటే,

ఏమాత్రం నీ బాధకు చోటుంచను

నేను మాత్రమే అరుస్తుంటే,

ఏమాత్రం నీ సున్నితత్వానికి చోటుంచను

నాకు నేనే అంతా కావాలనుకుంటాను

అంచాత నువ్వూ అంతా నువ్వుగానే ఉండు

జతగానే మనమలా సంపూర్ణం కాగలం

(జేమ్స్ కవానా (1928-2009) ఆధ్యాత్మిక మానవతావాది, మాజీ కాథలిక్ పూజారి, తానున్న మతవ్యవస్థనే ప్రశ్నించిన ధైర్యవంతుడు. చర్చి సంస్కరణకు పిలుపునిస్తూ ఆయన రాసిన పుస్తకం ‘A Modern Priest Looks at His Outdated Church’, అమెరికన్ కాథలిక్ చరిత్రలో ఒక సంచలనం. 24కి పైగా పుస్తకాలు రాశారు. ముఖ్యంగా కవిత్వం, ఆత్మీయ విశ్లేషణ, ఆత్మవేదనల మీద. ‘There Are Men Too Gentle to Live Among Wolves’ వంటి కవితా సంకలనాలు విశేష ఆదరణ పొందాయి.)

(ఆంగ్ల కవితకు అనువాదం)

ముకుంద రామారావు