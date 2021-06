న్యూఢిల్లీ: దేశంలో నాలుగో కరోనా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అమెరికా కంపెనీ మోడెర్నా తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ దిగుమతికి, అత్యవసర వినియోగానికి డ్ర‌గ్స్ కంట్రోల‌ర్ జ‌న‌ర‌ల్ ఆఫ్ ఇండియా మంగళవారం (డిసిజిఐ) అనుమతిచ్చింది. మోడెర్నా వ్యాక్సిన్ ను ముంబైలోని ఫార్మాసూటిక‌ల్ కంపెనీ సిప్లా దిగుమ‌తి చేసుకోనుంది. కొవాక్స్ టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం కింద అమెరికా కొన్ని టీకాలను ఇండియాకు ఉచితంగా అందివ్వనుంది. 2022 నాటికి 50మిలియన్ డోసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. సోమ‌వారమే ఈ సంస్థ డిసిజిఐ అనుమ‌తి కోరుతూ ద‌ర‌ఖాస్తు పెట్టింది. మోడెర్నా అనేది మెసెంజ‌ర్ ఆర్ఎన్ఏ (ఎంఆర్ఎన్ఏ) వ్యాక్సిన్‌. ఇది కోవిడ్-19పై 90 శాతం స‌మ‌ర్థంగా ప‌ని చేస్తోందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. బారత్ లో క‌రోనా కోసం అత్య‌వ‌స‌ర అనుమ‌తి పొందిన నాలుగో వ్యాక్సిన్ మోడెర్నా. ఇప్ప‌టికే కొవిషీల్డ్‌, కొవాగ్జిన్‌, స్పుత్నిక్ వి ల‌కు డిసిజిఐ అనుమ‌తి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Moderna vaccine likely to get DCGI’s nod soon