ఆధునిక ఏరువాకతోనే సాగు బాగు

మన్ కీ బాత్‌లో ప్రధాని మోడీ

కొవిడ్‌పై యుద్ధంలో గెలుపే

మందులు, నియంత్రణలే అస్త్రాలు

టీకాలకు వస్తున్న వృద్ధులలతో స్ఫూర్తి

మహిళలతో క్రీడారంగానికి ఘనకీర్తి

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వ్యవసాయ ఆధునీకరణ తక్షణ కర్తవ్యం అంతకు మించి అత్యంత ఆవశ్యకం అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఇప్పటికే ఎంతో విలువైన కాలం వృధా అయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆకాశవాణి ద్వారా నెలవారి మన్ కీ బాత్’ సందర్భంగా ఈసారి ఆదివారం ఆయన ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగం గురించి ప్రస్తావించారు. వ్యవసాయం జాతికి అన్ని విధాలుగా ప్రాణప్రదం, అయితే దీనిని మరింత పటిష్టం చేసుకునేందుకు ఈ రంగంలో మరింత ఆధునికత అత్యవసరం అని ప్రధాని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో కరోనా కట్టడి చర్యలు , ఇప్పుడు చేపట్టిన ఉధృతస్థాయి కరోనా వ్యాక్సినేషన్ గురించి కూడా ప్రధాని విశదీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ‘ దవాయి భీ, కడాయి భీ ’ అని వ్యాఖ్యానిస్తూ దేశంలో వో వైపు కరోనాకు తగు ఔషధాలు, మరో వైపు కఠినమైన నియంత్రణ చర్యలు ఉన్నాయని తెలిపారు.

గత ఏడాది కరోనా ఉధృతి దశలో చేపట్టిన థాళి థాళి ఉద్యమం, దివ్వెలు వెలిగించిన ఘట్టాలతో జాతీయతా స్ఫూర్తి వెల్లివిరిసిందన్నారు. కరోనాపై పోరులో ఉన్న ప్రత్యక్ష యోధుల మనస్సుల్లోకి ఇవి నాటుకుపొయ్యాయని వివరించారు. ఏడాది అంతా ఎక్కడా త్రోటుపాటు లేకుండా నిరంతరంగా కరోనాపై పోరు సాగిస్తూ వచ్చామని , అలుపూ వెరపు లేకుండా ముందుకు సాగామని గుర్తు చేశారు. కరోనా వారియర్స్ తమకు జాతి నుంచి అందిన ఆదరణ భావంతో మరింత స్ఫూర్తి పొందారని, ఈ క్రమంలో వారు మరింత అంకితభావంతో కరోనాపై యుద్ధంలో ముందుకు సాగారని ప్రధాని తెలిపారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి ప్రాణాలు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండేందుకు, వైరస్ నుంచి విముక్తం చేసేందుకు పాటుపడ్డారని ప్రశంసించారు.

వ్యవసాయ రంగం మారాల్సిందే

భారతదేశపు వ్యవసాయ రంగంలో తగు ఆధునిక మార్పులు రావాల్సి ఉందని ప్రధాని పిలుపు నిచ్చారు. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. కాలం గడిచిపోయిందని, జాప్యం లేకుండా వ్యవసాయ రంగ ఆధునీకరణకు రంగం సిద్ధం చేసుకుని తీరాల్సిందే అన్నారు. వ్యవసాయ రంగం అనుబంధంగా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించుకోవచ్చునని, దీనితో వ్యవసాయం మరింత లాభసాటి అయి, రైతుల ఆదాయం రెండింతలు అవుతుందన్నారు. ఈ రంగంలో ప్రాచీన సాంప్రదాయక మేలు పద్ధతులను వదలవద్దు.

ఇదే సమయంలో ఆధునిక, సృజనాత్మక ఆవిష్కరణలకు పట్టం కట్టాల్సి ఉందన్నారు. ఓ వైపు ఢిల్లీ శివార్లలో రైతులు నూతన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా గత ఏడాది నవంబర్ నుంచి తిష్టవేసుకునిఉద్యమిస్తున్న దశలో ప్రధాని మోడీ వ్యవసాయ రంగం గురించి మాట్లాడారు. దేశంలో శ్వేత విప్లవం, తేనెటీగల పెంపకాల వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అయ్యాయని గుర్తు చేశారు. రైతులు చాలా మంది ఇప్పుడు తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా తేనె విప్లవం లేదా తీపి విప్లవం తీసుకువచ్చే దిశలో కదులుతున్నారని తెలిపారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సుందర్బన్ ప్రాంతంలో సహజసిద్ధ సేంద్రీయ తేనె పెంపకంతో సత్పలితాలు వచ్చాయని, ఈ తేనె దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచస్థాయిలో గిరాకీని దక్కించుకుందని తెలిపారు.

ఎందరో శతాధిక వృద్ధులు టీకాల వీరులు

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా టీకా పంపిణీ ఉద్యమస్థాయిలో సాగుతోందని, దేశవ్యాప్తంగా వ్యాక్సినేషన్‌పై వస్తున్న వార్తలు ఆనందాన్ని కల్గిస్తున్నాయని ప్రధాని తెలిపారు. ఎంతో మంది వ్యాక్సిన్ పొందుతున్నారు. యుపిలోని జౌన్పూర్‌లో 109 ఏండ్ల తల్లి రామ్ దులాయియా టీకా వేసుకుంది. ఢిల్లీవాసి 107 సంవత్సరాల కేవల్ కృష్ణ టీకా తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన వంద సంవత్సరాల పెద్దాయన జై చౌదరి వ్యాక్సిన్‌ను జంకుగొంకూ లేకుండా వేయించుకున్నారు. ఇటువంటి వార్తలు అందరికి స్ఫూర్తిని ఇస్తాయని, ప్రజలు అంతా టీకాలు వేయించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తాను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని ప్రధాని తెలిపారు.

క్రీడారంగంలో రాణిస్తోన్న నారీ శక్తి

క్రీడారంగంలో మహిళ అజేయంగా నిలుస్తోందని ఇది అందరికి గర్వకారణం అని ప్రధాని తెలిపారు. ఇటీవలి క్రీడా ఘట్టాలలో క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్, షట్లర్ పివి సింధు అత్యద్భుత ప్రతిభ కనబర్చారని, దేశానికి వన్నె తెచ్చారనిఅన్నారు. మిథాలీ 10000 పరుగులు సాధించి, క్రికెట్‌లో మరో మైలురాయి దాటారు. ఈ నెలలో జరిగిన స్విస్ ఒపెన్ పోటీలో సింధు రన్నర్ అప్‌గా నిలిచారని తెలిపారు. ఇప్పటికీ మన్ కీ బాత్ 75 అంకాలు పూర్తి అయ్యాయని, అయితే తనకు అయితే ఈ ప్రయాణం నిన్ననే మొదలయినట్లు అన్పిస్తోందన్నారు. 2014లో మన్ కీ బాత్ నెలవారి కార్యక్రమం ఆరంభం అయింది.

Modernisation need of hour in agriculture sector, says PM Modi