మోడీ తన తప్పులను గుర్తించి నిపుణుల సహాయాన్ని కోరాలి

రాహుల్ గాంధీ సూచన

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన తప్పులను గుర్తించి నిపుణుల సహాయాన్ని కోరినప్పుడే భారతదేశ పునర్నిర్మాణం మళ్లీ మొదలవుతుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. తన తప్పులను గ్రహించక భ్రమల్లోనే జీవిస్తే ఏ సమస్యా పరిష్కారం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొవిడ్ మహమ్మారి కాలంలో భారతదేశంలో పేదరికం 57.3 శాతం పెరిగినట్లు ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసిన ఒక నివేదకను ఆయన ఉటంకిస్తూ ఈ మేరకు గురువారం ట్వీట్ చేశారు. కరోనా మహమ్మారిని సమర్ధంగా ఎదుర్కోవడంలో భారత ప్రభుత్వ వైఫల్య ఫలితమే ఇదని ఆయన విమర్శించారు. అయితే ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సింది భవిష్యత్తు గురించని ఆయన అన్నారు. ప్రధానమంత్రి తన తప్పులను తెలుసుకుని నిపుణుల నుంచి సహాయాన్ని కోరినప్పుడే దేశ పునర్నిర్మాణం ప్రారంభమవుందని రాహుల్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Modi acknowledges his mistakes and seeks help from experts