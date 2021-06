27 కొత్త ముఖాలు?

కేబినెట్ విస్తరణపై ప్రధాని మోడీ, అమిత్ షా కసరత్తు

జ్యోతిరాదిత్య, సుశీల్ మోడీ, సర్బానంద, ప్రీతమ్ ముండే, వరుణ్‌గాంధీకి బెర్తులు ఖాయం

న్యూఢిల్లీ : కేంద్రంలో తిరిగి మంత్రివర్గ విస్తరణ సందడి ఆరంభం అయింది. దీనికి సంబంధించి కొద్ది రోజుల విరామం ఏర్పడింది. ఈ మధ్యకాలంలో జమ్మూ కశ్మీర్పై అఖిలపక్ష భేటీ, అంతకు ముందు యుపిలో ఆదిత్యానాథ్ పట్ల అసమ్మతివంటి వ్యవహారాలతో ప్రధాని మోడీ, అమిత్‌షా ఇతరులు తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. ఈ సద్దుమణిగిపోయింది. దీనితో వచ్చే కొద్దిరోజులలో ఎప్పుడైనా మంత్రివర్గంలో భారీస్థాయి ప్రక్షాళన ఉంటుందని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. ఈసారి దాదాపు 27 మంది కి విస్తరణలో అవకాశం ఉంటుంది. రాజకీయ కీలక శక్తు లుగా మారిన జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, సుశీల్ మోడీ, సర్బనంద సోనోవాల్, నారాయణ్ రాణే, భూపేందర్ యాదవ్ వంటి వారికి అవకాశాలు ఖాయం అని తేలిం ది. మధ్యప్రదేశ్‌లో ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రముఖుడిగా ఉండి, తరువాత బిజెపిలో చేరిన యువ సింధియాకు బెర్త్ ఖాయం అని తేలింది.

మంత్రిపదవి ఆశతోనే ఆయనను కాంగ్రెస్ నుంచి బిజెపిలోకి లాగారు. ఇక బీహా ర్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ మోడీ, బిజెపి సంస్థాగత ప్రముఖులు, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి భూపేందర్ యాదవ్ రాజస్థాన్ నుంచి, కైలాష్ విజయ్‌వర్గీయ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి కూడా కేబినెట్‌లో చోటు చేసుకునే వీరిలో ప్రముఖంగా ఉన్నారు. వీరిలో విజయ్‌వర్గీయ బెంగాల్ ఎన్నికల సందర్భంగా పార్టీ పర్యవేక్షకులుగా ఉన్నారు. ఇక బిజెపిలో మైనార్టీల ప్రతినిధి, పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అయిన సయ్యద్ జాఫర్ హుస్సేన్ కూడా స్థానం పొందనున్నారు. ఇక అసోం మాజీ సిఎం సర్బనంద, మహారాష్ట్ర మాజీ సిఎం రాణే, మహారాష్ట్ర బీడ్ ప్రాంత ఎంపిడాక్టర్ ప్రీతమ్ ముండే (గోపీనాథ్ ముండే కూతురు) కూడా విస్తరణ జాబితాలో ఉన్నారు. ఈసారి యుపి నుంచి ఒకరిద్దరు నేతలకు కేంద్ర మంత్రి మండలిలో అవకాశం ఉంది. వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి.

ఇవి దేశ రాజకీయ భవితకు సూచికలు అవుతా యి. దీనితో అక్కడ బిజెపి బలోపేతానికి ఇద్దరు ముగ్గురి కి చోటు కల్పించే వీలుంది. బిజెపి యుపి అధ్యక్షులు స్వతంత్ర దేవ్ సింగ్‌కు స్థానం ఖాయం అని తేలింది. మహారాజ్ గంజ్ ఎంపి పంకజ్ చౌదరి, వరుణ్‌గాంధీ, అనుప్రియ పటేల్‌కు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. రాజ్యసభ ఎంపి అనిల్ జైన్ , ఒడిశా ఎంపిలు అశ్విని వైష్ణవ్, దినేష్ త్రివేదిలకు కూడా చోటు దొరుకుతుందని భావిస్తున్నారు. వీరిలో అనిల్ జైన్ ఆలిండియా టెన్నిస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నారు. రాజస్థాన్‌కు కూడా అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. మాజీ మంత్రి పిపి చౌదరి, రాజస్థాన్‌లోని చురుకు ప్రాతినిధ్యంవహిస్తున్న యువ ఎంపి రాహుల్ కస్వాన్, సికార్ ఎంపి సుమేధుచంద్ సరస్వతిలకు కూడా వీలుంది. కర్నాటక నుంచి రాజ్యసభ ఎంపి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, గుజరాత్ బిజెపి అధ్యక్షులు సిఆర్ పాటిల్‌కు స్థానం దక్కే అవకాశం ఉంది. హర్యానా నుంచి సిర్సా ఎంపి సునీతా దగ్గల్, లద్థాఖ్ ఎంపి జమ్యాంగ్ సెరింగ్ నాంగ్యాల్‌లు కూడా రేస్‌లో ఉన్నారు.

ప్రధాని మోడీ రెండోసారి అధికారంలోకివచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయినప్పటికీ పలు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కొందరు అదనపు బాధ్యతల్లో ఉన్నారు. ఇక ఇటీవలి కాలంలో సీనియర్ మంత్రి రామ్‌విలాస్ పాశ్వాన్, సురేష్ అంగధీలు అకాల మరణం చెందడం వంటి పరిణామాలు, అకాలీదళ్, శివసేనలు కేంద్రం నుంచి వైదొలగడం వంటి పరిణామాలతో మంత్రి పదవులలో ఖాళీలు పెరిగాయి. మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన, భారీ స్థాయి విస్తరణల క్రమంతో కేంద్ర మంత్రి మండలికి సార్థకత కల్పించడం ద్వారా వచ్చే ఏడాది ఐదు రాష్ట్రాలకు జరిగే ఎన్నికల్లో పార్టీని విజయపథంలో సాగేలా చేసుకునేందుకు , ఆ తరువాతి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మరో బోణీ కొట్టేందుకు మోడీ చాలా రోజులుగా అమిత్ షాతో, బిజెపి అధ్యక్షులు జెపి నడ్డాతో మంతనాలు సాగిస్తున్నారు. వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందే మంత్రిమండలి విస్తరణ ఉంటుందని దేశ రాజధానిలో వార్తలు వెలువడ్డాయి.

Modi cabinet expansion is likely to have 27 members