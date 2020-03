హైదరాబాద్ కు మోడీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు

హైదరాబాద్‌ : వాస్తవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించిన బడ్జెట్ అని, దేశవ్యాప్తంగా మాంద్యం ప్రభావం ఉన్న తెలంగాణ పురోగతి సాధించిందని అక్బరుద్ధీన్ ఒవైసి కొనియాడారు. శాసనసభలో బడ్జెట్ పై చర్చ సందర్భంగా అక్బరుద్ధీన్ మాట్లాడారు. ఆర్టీసీని ఆదుకునేందుకు బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించినందుకు, మున్సిపాల్ ఎన్నికలను విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు ప్రభుత్వానికి అభినందనలు తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ ను గ్లోబల్ సిటీగా మార్చేందుకు రూ. 50వేల కోట్లు కేటాయించినందుకు సిఎం కెసిఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ అబివృద్ధికి మోడీ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని, పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంతో పచ్చదనం, పరిశుభ్రత పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆసరా పింఛన్ రూ. 2016 ఇవ్వడం చిన్న విషయం కాదని, మైనార్టీలకు బడ్జెట్ లో నిధులు పెంచినందుకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. షాదీ ముబారక్ పథకం వల్ల లక్ష మందికి పైగా లబ్ధిపొందారని అక్బరుద్ధీన్ పేర్కొన్నారు.

Modi did not give single rupee for development of Hyd