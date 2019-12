ఇండోర్: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని దేవుడితో పోల్చారు మధ్యప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. ఆదివారం నాడిక్కడ పంజాబీలు, సిక్కులు నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ భారత్‌కు వలస వచ్చే ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన మైనారిటీలకు భారత పౌరసత్వం కల్పించడానికి పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన మోడీ దేవుడని అన్నారు. దేవుడు మీకు జన్మనిస్తాడు. తల్లి జన్మనిస్తుంది. కాని నరేంద్ర మోడీ మీకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. దీన్ని బట్టి మోడీ దేవుడు కాక మరెవరని ఆయన ప్రశంసించారు.

Modi is God, says Madhya Pradesh Former CM

Modi is God, says MP ex CM, Shivraj Singh Chouhan says Modi has given new life to migrated minorities from Pak, Afghan, Bangladesh