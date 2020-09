మరోసారి ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోడీ భేటీ

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనావైరస్ సంక్షోభం గురించి చర్చించడానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సెప్టెంబర్ 23 న వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ఏడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను భేటి కానున్నట్టు సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ కేసులు భయంకరంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు హాజరవుతారని సమాచారం. ఇవి భారతదేశంలో అత్యంత నష్టపోయిన రాష్ట్రాలు. కరోనావైరస్ సంక్షోభం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రధాని మోడీ ముఖ్యమంత్రులు మరియు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల (యుటి) ప్రతినిధులతో పలు సమావేశాలు నిర్వహించారు.

మహమ్మారిపై పోరాడటానికి ఒక వ్యూహాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడానికి ఆయన చివరిసారిగా ఆగస్టు 11వ తేదీన 10 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలిశారు. ఇంతలో, జనవరి 30 న భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా నివేదించబడిన కరోనావైరస్ నవల భారతదేశంలో 5.3 మిలియన్లకు పైగా ప్రభావితం చేసింది మరియు 85,000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయినప్పటికీ, 4.2 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు వైరస్ నుండి కోలుకున్నారు, భారతదేశంలో కొవిడ్-19 రికవరీ రేటును 79.28 శాతానికి ఉంది.

