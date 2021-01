ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకానికి అవమానం జరగడం బాధాకరం

న్యూఢిల్లీ : ఎర్రకోటపై జనవరి 26న జరిగిన దాడి గర్హనీయమని, జాతీయ జెండాకు అవమానం జరగడం బాధాకరమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. గణతంత్ర దనోత్సవం రోజున రైతులు నిర్వహించిన ట్రాక్టర్ ర్యాలీలో భాగంగా కొంతమంది ఎర్రకోటపై ఇతర జెండాలను ఎగురవేసిన ఘటనను ఉద్దేశించి ప్రతినెల చివరి ఆదివారం ప్రసారమయ్యే మన్ కీ బాత్ ద్వారా మోడీ వెల్లడించారు. పద్మ అవార్డులు పొందిన వారి గురించి తెలుసుకోవాలని, అలాగే టెస్టు క్రికెట్ లో ఆస్టేలియాపై భారత్ సాధించిన విజయాన్ని తన మన్ కీ బాత్ లో ప్రధాని ప్రస్తావించారు. కరోనాపై పోరాటంలో ఏడాది పూర్తయిందని, చూస్తుండగానే జనవరి కూడా గడిచిపోయిందని మోడీ గుర్తు చేశారు. 15 రోజుల్లోనే 30 లక్షల మందికి పైగా కరోనా వ్యాక్సిన్ అందించినట్టు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ పై బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు చేసిన ట్వీట్ ను ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు భారత్ వ్యాక్సిన్ విషయంలో ఆత్మనిర్భర్ అని, ఈ ఏడాదితో స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు అవుతుందన్నారు.

