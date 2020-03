వచ్చే ఆదివారం నుంచి ఆయా అకౌంట్ల నుంచి

వైదొలుగుతున్నట్లు సంచలన ప్రకటన

న్యూఢిల్లీ : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తనకున్న అన్ని సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. వచ్చే ఆదివారం ఫేస్‌బుక్, ట్విటర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూ ట్యూబ్ ఛానెళ్ల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫేస్‌బుక్‌లో ప్రధాని మోడీని 4 కోట్ల 47 లక్షల మంది అనుసరిస్తున్నారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 3కోట్ల 52 లక్షల మంది ఫాలో అవుతున్నారు. ట్విటర్‌లో 5 కోట్ల 33 లక్షల మంది అనుసరిస్తున్నారు. మిగతా అకౌంట్లను కలుపుకుంటే మోడీని సోషల్ మీడియా ద్వారా 15 కోట్ల మంది ఫాలో అవుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల నుంచి మోడీ ఎందుకు వైదొలుగుతున్నది ఇప్పటి వరకు స్పష్టంగా తెలియరాలేదు.

Modi says he wants to quit social media on Next Sunday