జాతినుద్దేశించి సాయంత్రం 6 గంటలకు మోడీ ప్రసంగం

న్యూఢిల్లీ : జాతిని ఉద్దేశించి మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించనున్నారు. లాక్ డౌన్ సమయంలో జాతినుద్దేశించి ప్రసంచిన మోడీ.. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ ప్రజలను ఉద్దేశించి మట్లాడనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ట్విటర్ ద్వారా పేర్కొన్నప్పటికీ, ఏ విషయం మీద మాట్లాడతారన్నది స్పష్టం కాలేదు. దీంతో మోడీ ఏం మాట్లాడతారనేది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. కరోనా ప్రభావం తగ్గడం, పలు రాష్ట్రాలు వరద ప్రభావంతో అల్లాడుతున్న క్రమంలో మోడీ ప్రసంగంపై ఆసక్తి నెలకొంది. దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసులు సుమారు 76 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. అయితే మొదటిసారిగా మూడు నెలల తరువాత ఒక రోజులో 50 వేలకు తక్కువగా కేసులు నమోదు కాగా, గత 24 గంటల్లో 46,790 కేసులు నమోదైనట్టు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. మొత్తం కేసులు 75,97,063 అని వివరించింది. గత జులై 23 న 45,720 కేసులు నమోదయ్యాయి.

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।

Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2020