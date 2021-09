కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు కార్యకర్తలు సైనికుల్లా పనిచేయాలని టిపిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, భారత క్రికెట్ మాజీ కెప్టెన్ మహమ్మద్ అజహరుద్దీన్ పిలుపునిచ్చారు. కామారెడ్డి జిల్లా పర్యటనలో అజార్ ఇంతకుముందెన్నడూ లేని రీతిన రాజకీయాలపై స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే పేదల పార్టీ, దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాటం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అన్నారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీయేనన్నారు. ప్రస్తుతం టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం అభివృద్ధిని పూర్తిగా మరిచిపోయి పాలన కొనసాగిస్తోందని విమర్వించారు. ‘125 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి కెప్టెన్ టిపిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్‌రెడ్డి, క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతే తర్వాత మ్యాచ్‌లో గెలుస్తాం. కాని ఎన్నికలలో ఓడిపోతే 5 సంవత్సరాల వరకు ఎన్నికలు ఉండవు. దీంతో రాష్ట్రాభివృద్ధి కుంటుపడిపోతుందన్నారు. నేను ఇండియా క్రికెట్ టీంకు కెప్టెన్‌గా పనిచేసి ఎన్నో విజయాలు సాధించా, అదే విధంగా టిపిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేస్తూ కాంగ్రెస్‌ను అధికారంలోకి తీసుకువస్తా’ అని అజార్ శపథం చేశారు.

Mohammad azharuddin says congress will be brought to power