తెలుగులో దృశ్యం2 రీమేక్

హైదరాబాద్ : మాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ నటించిన మలయాళ సినిమా దృశ్యం2 సినిమాను తెలుగులో రీమేక్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వం వహించారు. మొదటి భాగంగా మాలీవుడ్ లో వచ్చిన దృశ్యం సినిమా తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో రీమేక్ అయి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. దీనికి సీక్వెల్ గా మోహన్ లాల్ హీరోగా దృశ్యం2ను తీశారు. తెలుగులో వచ్చిన దృశ్యంలో విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించారు. తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. మోహన్ లాల్ నటించిన దృశ్యం2 ఒటిటిలో విడుదలై విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాను తెలుగులో రూపొందించేందుకు నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. శనివారం రాత్రి దృశ్యం2 దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్, నిర్మాత ఆంటోని సురేష్ బాబును కలిశారు. దృశ్యం2ను తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నట్టు ఆంటోనీ తెలిపారు. మార్చిలో షూటింగ్ ను ప్రారంభించి , రెండు నెలల్లో సినిమాను పూర్తి చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. దృశ్యం2 తెలుగులో కూడా విజయం సాధించడం ఖాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దృశ్యం ముగింపు నుంచి దృశ్యం2 సినిమా ప్రారంభం కానుంది. థ్రిల్లర్‌ అంశాలతో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది.

