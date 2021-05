సకాలంలో తొలకరి

జూన్ 1 నాటికి కేరళకు చేరిక

కేంద్ర భూ శాస్త్ర కార్యదర్శి వెల్లడి

15న రుతుపవన వివరాలు

న్యూఢిల్లీ : కరోనా కష్టకాలంలో ఆశల పలకరింపు జల్లు. ఈసారి రుతుపవనం జూన్ 1కి కేరళ తీరానికి తాకుతుంది. ఇది సకాలపు వర్షరుతువు ఆగమనానికి సూచిక అని గురువారం కేంద్ర ఎర్త్ సైన్సెస్ మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శి ఎం రాజీవన్ గురువారం తెలిపారు. సాధారణంగా నైరుతి రుతుపవనాలు జూన్ తొలివారంలో కేరళలో ప్రవేశించడం తరువాతి వర్షపాతానికి వ్యవసాయ రంగ వికాసానికి ప్రధాన పరిపుష్ట అంశం అవుతుంది. భూ సంబంధిత అంశాల శాస్త్రానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు దేశంలో వాతావరణ పరిశోధనలు, భూ సారం వంటి అంశాలపై ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విశ్లేషణలు సాగుతున్నాయి.

విస్తారిత అంచనాలు, ఇప్పటివరకూ నెలకొని ఉన్న సముద్ర ఉపరితల వాతావరణం వంటిఅంశాల నేపథ్యంలో జూన్ 1కే రుతుపవనాల అంశం వెలుగులోకి వచ్చిందని రాజీవన్ తెలిపారు. ఇక రుతుపవనం ఆగమనానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి అధికారిక విశ్లేషణాత్మక ప్రకటనను భారత వాతావరణ పరిశోధనా సంస్థ ఈ నెల 15వ తేదీన వెలువరిస్తుందని రాజీవన్ తెలిపారు. ఇప్పటికే వాతావరణ విభాగం విస్తారిత రీతిలో జరిపిన అధ్యయనాలు ఆశాజనక సూచనలు వెలువరించాయని వివరించారు. తొలకరి కేరళకు 1వ తేదీకి రావచ్చు. కొంచెం అటూ ఇటూ అవుతుంది. ఇక వర్షపాతం ఇతర వివరాలను వాతావరణ శాఖ ఈ నెలాఖరుకు (31వ తేది) సమగ్రంగా వెలువరిస్తుందని రాజీవన్ వివరించారు.

వ్యవసాయాధారిత దేశంగానే ఉన్న భారత్‌లో అత్యధిక వర్షపాతం అంటే దాదాపు 75 శాతం వరకూ నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతోనే ఖరారు అవుతుంది. ఈసారి దేశంలో వర్షాలు సాధారణ స్థాయిలో ఉంటాయని ఇప్పటికే ఐఎండి తెలిపింది. కరోనా సంబంధిత ఆర్థిక పరిస్థితులు దేశంలో విషమ పరిస్థితిని తెచ్చిపెట్టాయి. గత ఏడాది వర్షాలకు సంబంధించి ప్రతికూలత ఏర్పడకపోవడం కీలక పరిణామం అయింది. కొంత మేరకు ఆర్థిక వ్యవస్థ క్లిష్టతలను వ్యవసాయ రంగ సవ్యపరిస్థితులతో గట్టెక్కించడం జరిగింది. ఈసారి కూడా వాతావరణం సవ్యంగా ఉంటే వ్యవసాయ రంగానికి ప్రతిబంధకాలు పెద్దగా ఉండే అవకాశాలు ఉండవని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

