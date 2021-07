19 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు

కొవిడ్ ప్రొటోకాల్స్ తప్పనిసరి

ఆగస్టు 13 వరకూ సెషన్

టీకాలు వేసుకోని ఎంపిలకు టెస్టులు

న్యూఢిల్లీ : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ఈ నెల 19 నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి. ఆగస్టు 13వ తేదీన ముగుస్తాయి. పూర్తిస్థాయిలో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అమలు అవుతాయని, ఇప్పటికే 323 మంది ఎంపిలు రెండు దశల వ్యాక్సినేషన్ చేసుకున్నారని లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా సోమవారం ఇక్కడ విలేకరులకు తెలిపారు. దేశంలో ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలలో కరోనా కేసులు ఆందోళన కల్గిస్తున్నాయి. మరో వైపు థర్డ్‌వేవ్ కరోనా ఎప్పుడైనా రావచ్చుననే భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ దశలో పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతాయి. చాలా వరకూ ఎంపిలు వ్యాక్సిన్‌లు వేయించుకున్నారని, అయితే ఇప్పటికీ టీకాలు వేయించుకోని ఎం పిలు సెషన్‌కు రావడానికి ముందు తప్పనిసరిగా వైరస్ నిర్థారణకు సంబంధించిన ఆర్‌టి పిసిఆర్ టెస్టులు చేయించుకోవల్సి ఉంటుందని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు.

సెషన్ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష తరువాత పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇప్పటికి 23మంది ఎంపిలు కొవిడ్ వ్యా క్సిన్లు వేసుకోలేదని, వైద్య ఆరోగ్య కారణాలతో వీరు టీకాలు వేయించుకోలేదు. ఉభయ సభలు ఏకకాలంలో వేర్వేరుగా ఉదయం 11 గంటలకు మొదలవుతాయి. కరోనా మహమ్మారి తలెత్తిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకూ పార్లమెంట్ మూడు సెషన్స్ రద్దు అయ్యాయి. లాక్‌డౌన్లు, వైరస్ ఉధృతితో సభా కాలం హరించుకుపోయింది. గత ఏడాది శీతాకాల సమావేశాలు కూడా రద్దు అయ్యాయి. సాధారణంగా ఎప్పుడూ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జులైలోనే ఆరంభం అవుతాయి. అయితే గత ఏడాది కరోనాతో ఇవి సెప్టెంబర్‌లో ఆరంభం అయ్యాయి.

కొత్తదనపు కేబినెట్‌తో తొలి సెషన్

ఇటీవలే మోడీ తనదైన ముద్రతో కేంద్ర మంత్రివర్గంలో పలు మార్పులు చేపట్టిన తరువాత ఏర్పడ్డ భారీ స్థాయి కేబినెట్ నేపథ్యంలో సెషన్ జరుగుతుంది. కీలక మంత్రిత్వశాఖల మంత్రులు మారారు. కొందరు సీనియర్లు ఈసారి కేవలం ఎంపి స్థానాలలో ఉంటారు. ప్రధానంగా దేశంలో ఆరోగ్యం, కరోనా వైరస్, టీకాల పరిస్థితి, చికిత్సలు, మరో వైపు వ్యవసాయ రంగంలో పరిణామాలు, వర్షాకాల ఆగమనం నేపథ్యంలో రైతులకు సర్కారు నుంచి అందే మేలు వంటి అంశాలు ప్రస్తావనకు రానున్నాయి.

Monsoon session of parliament will take place from july 19