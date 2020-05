లాక్‌డౌన్ సడలిస్తే వైరస్ ముప్పు, పొడిగిస్తే ఆర్థిక చిక్కు, పజిల్‌గా ప్రజా రవాణా

న్యూఢిల్లీ : కరోనా వైరస్‌కు సంబంధించి వచ్చే నెల (మే నెల) అత్యంత కీలకమైనదిగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కోవిడ్ 19పై పోరులో మే నెల అటో ఇటో తేల్చే నెలగా పరిగణించవచ్చునని అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మే 3 లాక్‌డౌన్ గడువు తేదీ సమీపిస్తోంది. సుదీర్ఘ లాక్‌డౌన్ కొనసాగింపు అయినా, పూర్తి స్థాయి సడలింపులు అయినా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని, దీనితో కేంద్రం వచ్చే ఒక్కటి రెండు రోజుల్లోనే అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకోవల్సి ఉంటుందని కార్యనిర్వాహక అధికారులు, మరో వైపు వైద్య ఆరోగ్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఇప్పటి హాట్‌స్పాట్లపై తీవ్రస్థాయి కంటైన్మెంట్ అమలు వ్యూహాలు, ఇదే సమయంలో వైరస్ ప్రభావం లేని గ్రీన్‌జోన్లకు మినహాయింపులు ఉండాలని, కొన్ని సడలింపులు సర్వత్రా అవసరం అని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. సోమవారం ప్రధాని మోడీ వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో లాక్‌డౌన్ , కరోనా వైరస్ కట్టడి, వలస కూలీల సమస్య గురించి మాట్లాడారు. వైరస్‌ను కట్టడి చేయాల్సి ఉందని, ఇదే సమయంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా చూసుకోవల్సి ఉందని ప్రధాని తెలిపారు.

సామూహిక రవాణాకు బ్రేక్

జనజీవితానికి సడలింపులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే వైరస్ కదలికల నేపథ్యంలో మే నెల కూడా వ్యాప్తి నివారణపై అప్రమత్తత అవసరం అని తెలిపారు. ఈ నెల అంతా కూడా రైళ్లు, బస్సులు, అంతరాష్ట్ర బస్సు సర్వీసులు, విమాన ప్రయాణాలను నిలిపివేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదే విధంగా మాల్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌ల మూసివేత, మత ప్రార్థనా స్థలాలు, ఇతర చోట్లా కూడా ఇప్పటి కట్టడి కొనసాగాలని , లేకపోతే ఇప్పటివరకూ ఉన్న కరోనా కట్టడి వృధా అవుతుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మే 3వ తేదీ నాటి లాక్‌డౌన్ గడువు మరింతగా పొడిగించవచ్చునని, వివిధ రాష్ట్రాలు ఇదే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే ప్రజలకు, సేవలకు పలు జిల్లాల్లో ఎక్కువ సడలింపులు కల్పించడం జరుగుతుందని కూడా సంకేతాలు ఇచ్చింది.

అయితే సామూహిక ప్రజా రవాణా గురించి నిర్థిష్టంగా ఇప్పటివరకూ వెల్లడించలేదు. అంతరాష్ట్ర ప్రయాణాలు, రైలు సర్వీసులు పునరుద్ధరిస్తే హాట్‌స్పాట్ల పరిధిలో కట్టడి అసాధ్యం అనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. కానీ కేవలం కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితం అయిన వైరస్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజా రవాణాను నిలిపివేయడం వల్ల ఇతరత్రా చిక్కులు ఏర్పడుతాయనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దేశంలో కోవిడ్ 19 హాట్‌స్పాట్ జిల్లాల సంఖ్య పదిహేను రోజుల క్రితం 170 ఉండగా ఇప్పుడది 129కి చేరింది. ఇక ఆయా జిల్లాల్లోనూ కొన్ని నిర్థిష్ట ప్రాంతాలలో వైరస్ తీవ్రత ఉంది. అయితే మొత్తం జిల్లాలలో తీవ్ర స్థాయి ఆంక్షలు విధించడం అనవసరం అనే సూచనలు విన్పిస్తున్నాయి. పక్షం రోజుల వ్యవధిలో నాన్ హాట్‌స్పాట్ జోన్స్ లేదా ఆరేంజ్ జోన్స్ సంఖ్య 207 నుంచి 297కు పెరిగింది.

లాక్‌డౌన్‌తో వైరస్ పోదు

లాక్‌డౌన్‌తో వైరస్ నాశనం జరిగే ప్రసక్తే లేదని, అయితే పూర్తి స్థాయి కట్టడి ఉండటం వల్ల వ్యాప్తి ఎక్కువగా జరగకుండా ఉంటుందని నోయిడాకు చెందిన డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. ఆయన శ్వాసకోశ, విషమ చికిత్సల నిపుణుడిగా ఉన్నారు. లాక్‌డౌన్‌ను రెడ్ జోన్స్‌లలో మరో రెండు వారాలు అంతకు మించి కొనసాగించాలని , గ్రీన్ జోన్స్‌లలో ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని సూచించారు. రెండింటిని ఒకేస్థాయిలో చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. కోవిడ్ 19పై మే నెల మేక్ ఆర్ బ్రేక్ అవుతుందని తేల్చిచెప్పారు. బస్సులు, రైళ్లు ఇతరత్రా ప్రజా రవాణా వాహనాలు నడిస్తే వైరస్ కట్టడి సాధ్యం కాదని , ప్రజలు ఎక్కువగా తిరిగేందుకు వీలేర్పడుతుందని ఊపిరితిత్తుల ప్రముఖ సర్జన్ డాక్టర్ అరవింద్ కుమార్ విశ్లేషించారు. వైరస్ ప్రజలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయకుండా చూడాల్సి ఉందన్నారు.

