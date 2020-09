మారటోరియం రెండేళ్లు పొడిగించొచ్చు

సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ: కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా రుణాలపై విధించిన మారటోరియంను రెండేళ్లకు పొడిగించే యోచనలో ఉన్నట్లు కేంద్రం మంగళవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. మారటోరియంను పొడిగించాలంటూ దాఖలయిన పిటిషన్లపై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ హతా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఎదుట వాదనలు వినిపిస్తూ.. ‘అన్ని రుణాలకు మారటోరియంను రెండేళ్లకు పొడిగించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా వ్యక్తిగత, కార్పొరేట్ రుణ గ్రహీతలు తీసుకున్న రుణాల చెల్లింపులపై విధించిన ఆరు నెలల మారటోరియం గడువు ఆగస్టు 31తో ముగిసిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ విషయం తెలియజేసింది. కేంద్రం రిజర్వ్ బ్యాంకుతో, బ్యాంకర్ల అసోసియేషన్‌తో చర్చించి రుణాల మారటోరియం సమయంలో వడ్డీపై వడ్డీని మాఫీచేసే విషయంలో ఒక అంగీకారానికి వచ్చేందుకు అనుమతించాలని తుషార్ మెహతా జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనాన్ని కోరారు.

ఈ అంశంలో మరిన్ని అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. జిడిపి 23 శాతం పతనమైంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉంది’ అని తుషార్ మెహతా బెంచ్‌కి తెలిపారు. న్యాయమూర్తులు ఈ విషయాన్ని కూడా పరిశీలించాలి. ఈ విషయాన్ని రేపు లేదా ఎల్లుండి చేపట్టవచ్చు. వడ్డీపై వడ్డీ వసూలు చేసే అంశంపై కేంద్రం ఆర్‌బిఐ అధికారులతో చర్చించింది’ అని ఆయన చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని తాను ఎంతో బాధ్యతతో చెబుతున్నానని, హరీష్ సాల్వే కూడా ఈ విషయంపై బ్యాంకర్ల అసోసియేషన్‌తో చర్చించారని, చాలా అంశాలను పరిష్కరించడం జరిగిందని ఆయన చెప్పారు. కాగా వడ్డీపై వడ్డీ అంశాన్ని కూడా తాము వినాల్సి ఉందని త్రిసభ్య ధర్మాసనంలో ఒకరైన జస్టిస్ ఎంఆర్ షా ఈ దశలో వ్యాఖ్యానించారు. కాగా తన వైఖరిని తెలియజేస్తూ కేంద్రం దాఖలు చేయాల్సిన అఫిడవిట్ ఇంకా చేరకపోవడంతో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ అంశంపై విచారణను బుధవారానికి వాయిదా వేసింది. ఆర్‌బిఐని సాకుగా చూపించి కేంద్రం తన బాధ్యతలనుంచి తప్పించుకోజాలదని సుప్రీంకోర్టు గత వారం వ్యాఖ్యానిస్తూ, దీనిపై తన వైఖరిని తెలియజేయాలని కేంద్రాన్ని కోరిన విషయం తెలిసిందే. కాగా మారటోరియం సమయంలో వడ్డీని మాఫీ చేయడం సాధ్యం కాదని, దీనివల్ల బ్యాంకుల ఆర్థిక పరిస్థితి, సుస్థిరత ప్రమాదంలో పడతాయని ఇంతకు ముందు రిజర్వ్ బ్యాంక్ సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది.

Moratorium can be extended for 2 years: Central to SC