అధిక వర్షాలకు కారణాలేంటి?

హైదరాబాద్: వర్ష కాలం ముగిసింది. అయిన అక్టోబర్ లోనూ కుండపోత్త వర్షాలు కొన్నసాగుతున్నాయి. దీనికి కారణమేంటానే దానిపై వాతావరణ కేంద్రాలు, శాస్త్రవేతలు నాజర్ పెట్టారు. రుతుపవనాలు వెనక్కి వెళ్లకపోవడంతో వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరగడంతోనే ఈ పరిస్థితికి కారణామని గుర్తించారు. దేశంలో లాక్ డౌన్ వల్ల కాలుష్యం తగ్గడంతో పాటు గాలిలో స్వచ్ఛత ఏర్పాడి తేమశాతం పెరగడం, వరుస అల్పపీడనాలు, నైరుతి రుతుపవనాలు తిరిగి వెళ్లకపోవడం, షీర్ జోన్లతోనే ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణామని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీనికితోడు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏటా ఉండే ఎల్ నినో ప్రభావం ఈసారి భారత్ పై తక్కువగా ఉందని అధకారులంటున్నారు.

ఏటా జూన్ లో కేరళ నుంచి ప్రవేశించే నైరుతి రుతుపవనాలు జూలైకి రాజస్థాన్ వరకు వెళ్లిపోయి ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ నుంచి వెనక్కి వెళ్తాయి. ఇవి ఎంత త్వరగా వెళ్లిపోయిన తేదీలను బట్టి వానాకాలం సీజన్ లెక్కలు ఉంటాయి. 11 ఏళ్లలో, 2018లో రుతుపవనాలు అత్యంత ఆలస్యంగా వెనక్కి వెళ్లాయి. సెప్టెంబర్ 29న రాజస్థాన్ నుంచి నైరుతి తిరోగమనం ప్రారంభం కాగా, తిరిగి ఈ ఏడాది అంతకన్న ఒక్క రోజు వెనక్కి వెళ్లాడం మొదలైంది. అయితే రుతుపవనాలు మధ్యప్రదేశ్ వచ్చేవరకు బంగాళాఖాతంలో తేమగాలులు, అల్పపీడన గాలులు వాటికి అడ్డుగా మారాయి. దీంతో అవి రాష్ట్రం నుంచి ఎప్పుడు వెళ్లిపోతాయనేది వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇప్పుడే చేప్పలేమంటున్నారు. దీంతో మరో మూడు, నాలుగు రోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వానలు ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు.

