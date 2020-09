హైద‌రాబాద్: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత మూడు నాలుగు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. భారీ వర్షాలకు ఇప్పటికే వేల సంఖ్యలో పంటలు నీటమునిగాయి. మరో మూడు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైదరాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ శాఖ వెల్ల‌డించింది. ఆదివారం ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని.. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.దీంతో రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని, మూడు రోజుల పాటు తేలిక పాటి నుంచి మోస్త‌రు వానలు పడే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ పేర్కొంది.

More Rains in Telangana for next 3 days